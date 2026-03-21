ミスタードーナツ、宇治抹茶ドーナツ5種を期間限定発売、どらやき風新食感を投入

■3月25日から5月下旬まで販売、全国店舗で展開

ダスキン<4665>(東証プライム)は3月19日、ミスタードーナツにおいて『宇治抹茶ドーナツシリーズ』全5種を3月25日から期間限定で発売すると発表した。どらやきをモチーフにした新商品2種と、毎年人気のポン・デ・宇治抹茶生地を使用した3種を展開し、5月下旬まで順次販売する。対象は全国のミスタードーナツ店舗(一部除く)である。

新登場の「ドら抹茶」生地は、どらやきをモチーフにしたふわむち食感が特長である。祇園辻利の宇治抹茶を練り込み、香りや苦み、旨みを引き出した。つぶあんや栗あん、宇治抹茶ホイップ、キャンディングアーモンドなどを組み合わせ、複数の食感と味わいを楽しめる構成とした。

ポン・デ・宇治抹茶生地を用いた3商品も改良し、よりやわらかい食感に仕上げた。宇治抹茶チョコや抹茶わらびもち、抹茶クランチなどを組み合わせ、抹茶の風味を多面的に味わえる点が特徴である。価格はテイクアウト237円～345円、イートイン242円～352円で設定した。

販売は3月25日から5月下旬までを予定し、期間中は順次販売終了となる。ミスドネットオーダーや公式アプリを通じた事前注文にも対応し、店舗での待ち時間短縮を図る。抹茶と和素材の組み合わせにより、季節需要の取り込みを狙う。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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