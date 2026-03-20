*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 シンカ、スポーツフィール、ステラファーマなど

銘柄名<コード>19日終値⇒前日比

*レンゴー＜3941＞ 1261 -128.5

野村證券では目標株価を引き下げ。

*三菱マテリアル＜5711＞ 5221 -382

本日は非鉄金属株に売りが集まる展開へ。

*レノバ＜9519＞ 758 -71

3連休控えた換金売りの動きが優勢か。

*日本製紙＜3863＞ 1206 -80

野村證券では投資判断を格下げしている。

*DOWA＜5714＞ 9271 -779

非鉄市況の下落で他の関連株同様に売りが優勢。

*ダイヤHD＜6699＞ 618 -59

前日は長い上ヒゲ残して伸び悩む。

*UACJ＜5741＞ 2265 -190

非鉄株安の流れに押される形にも。

*明海グループ＜9115＞ 1267 +154

海運市況の上昇期待が続く格好に。

*木村化工機＜6378＞ 1677 +93

日米首脳会談控え、原発関連として関心強まる。

*東京機＜6335＞ 532 +31

勝訴確定で純利益予想を上方修正。

*セントラル総合開発＜3238＞ 370 -56

業績・配当予想を大幅に下方修正。

*クオンタムS＜2338＞ 153 -18

リバウンド一巡感から短期資金の手仕舞い売りが優勢。

*シンカ＜149A＞ 920 +150

ソフトバンク子会社のSB C&Sと資本業務提携。

*夢展望＜3185＞ 235 +6

サンリオキャラクター「クロミ」とのコラボアパレルを発売。

*アクセルスペース＜402A＞ 640 -62

JAXAの衛星データ利用システム実装加速化事業に採択されたと発表し

前日買われる。本日は売り優勢。

*スポーツフィール＜7080＞ 895 +14

中期経営計画を上方修正。上値は限定的。

*VALUENEX＜4422＞ 475 -40

前日ストップ高の反動安。

*GA TECH＜3491＞ 1336 -11

第1四半期営業損益が2.99億円の赤字となり前日急落。

本日は押し目買い入るが上値は限定的。

*アーキテクツSJ＜6085＞ 2600 -700

前日まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続。

*ステラファーマ＜4888＞ 605 +45

前日ストップ高の余勢を駆って上伸。

*笑美面<9237> 733 -31

第1四半期営業損益が1.09億円の赤字となり前日ストップ安。

本日も売り地合い継続。

*リボミック<4591> 99 +4

治験申請提出と米国での特許査定を発表。《NH》