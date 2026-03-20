*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 リガク・ホールディングス、古河電気工業、三井海洋開発など

銘柄名<コード>19日終値⇒前日比

*TOA＜6809＞ 1814 +20

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

*ジャストプラ＜4287＞ 475 +1

発行済株式数の3.14％の自社株を相対取引で取得へ。

*明豊ファシリ＜1717＞ 1054 +2

26年3月期配当予想を上方修正。

*DWTI＜4576＞ 99 -2

「K-321」のグローバル第3相臨床試験で被験者の観察期間完了。上値は重い。

*リニカル＜2183＞ 280 -37

26年3月期業績と配当予想を下方修正。

*児玉化＜4222＞ 1036 -60

26年3月期復配を発表。人気化するが買い続かず。

*リガク・ホールディングス＜268A＞ 2036 +130

キオクシア関連として米サンディスクの上昇刺激か。

*ベイカレント＜6532＞ 4549 +121

自社株買い実施発表で需給改善期待が先行へ。

*古河電気工業＜5801＞ 29400 +680

ドイツではAIデータセンター倍増へとも伝わっており。

*三井海洋開発＜6269＞ 15580 +480

原油相場の上昇で関心が続く格好に。

*INPEX＜1605＞ 4700 +25

NY原油相場の上昇で買い優勢に。

*ビジョナル＜4194＞ 6925 +91

ジェフリーズ証券では買い推奨を継続。

*ジャパンディスプレイ＜6740＞ 95 -21

3連休控えて換金売りの動きが優勢。

*日本電波工業＜6779＞ 1301 -145

3連休も控えて利食い売りが優勢となる。

*東京電力HD＜9501＞ 653.4 -60

柏崎刈羽原発の営業運転延期を決定。

*ユニチカ＜3103＞ 1490 -59

前日大幅高も25日線が上値抵抗へ。

*ペプチドリーム＜4587＞ 1197.5 -130

安値更新で信用買い方の見切り売り圧力が強まる形。

*日鉄鉱業＜1515＞ 2697 -276

銅など非鉄市況の下落を映して。

*日本コークス工業＜3315＞ 114 -12

短期資金の換金売りに押される格好へ。

*ネットプロHD＜7383＞ 351 -39

消費者機構日本からの訴訟提起を引き続き警戒視。

*住友金属鉱山<5713> 9137 -878

NY金先物相場の下落を映して。

*大平洋金属<5541> 2904 -271

ニッケル価格下落など重しとなる。

*太平洋セメント<5233> 3439 -327

野村證券では投資判断を格下げ。

*東邦亜鉛<5707> 1270 -103

前日は銀相場も大きく下落で。《NH》