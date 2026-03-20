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前日に動いた銘柄 part1 リガク・ホールディングス、古河電気工業、三井海洋開発など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 リガク・ホールディングス、古河電気工業、三井海洋開発など
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
*TOA＜6809＞ 1814 +20
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
*ジャストプラ＜4287＞ 475 +1
発行済株式数の3.14％の自社株を相対取引で取得へ。
*明豊ファシリ＜1717＞ 1054 +2
26年3月期配当予想を上方修正。
*DWTI＜4576＞ 99 -2
「K-321」のグローバル第3相臨床試験で被験者の観察期間完了。上値は重い。
*リニカル＜2183＞ 280 -37
26年3月期業績と配当予想を下方修正。
*児玉化＜4222＞ 1036 -60
26年3月期復配を発表。人気化するが買い続かず。
*リガク・ホールディングス＜268A＞ 2036 +130
キオクシア関連として米サンディスクの上昇刺激か。
*ベイカレント＜6532＞ 4549 +121
自社株買い実施発表で需給改善期待が先行へ。
*古河電気工業＜5801＞ 29400 +680
ドイツではAIデータセンター倍増へとも伝わっており。
*三井海洋開発＜6269＞ 15580 +480
原油相場の上昇で関心が続く格好に。
*INPEX＜1605＞ 4700 +25
NY原油相場の上昇で買い優勢に。
*ビジョナル＜4194＞ 6925 +91
ジェフリーズ証券では買い推奨を継続。
*ジャパンディスプレイ＜6740＞ 95 -21
3連休控えて換金売りの動きが優勢。
*日本電波工業＜6779＞ 1301 -145
3連休も控えて利食い売りが優勢となる。
*東京電力HD＜9501＞ 653.4 -60
柏崎刈羽原発の営業運転延期を決定。
*ユニチカ＜3103＞ 1490 -59
前日大幅高も25日線が上値抵抗へ。
*ペプチドリーム＜4587＞ 1197.5 -130
安値更新で信用買い方の見切り売り圧力が強まる形。
*日鉄鉱業＜1515＞ 2697 -276
銅など非鉄市況の下落を映して。
*日本コークス工業＜3315＞ 114 -12
短期資金の換金売りに押される格好へ。
*ネットプロHD＜7383＞ 351 -39
消費者機構日本からの訴訟提起を引き続き警戒視。
*住友金属鉱山<5713> 9137 -878
NY金先物相場の下落を映して。
*大平洋金属<5541> 2904 -271
ニッケル価格下落など重しとなる。
*太平洋セメント<5233> 3439 -327
野村證券では投資判断を格下げ。
*東邦亜鉛<5707> 1270 -103
前日は銀相場も大きく下落で。《NH》
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