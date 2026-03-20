*01:47JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感に短期でのオプション買いが続いたが、3カ月物以降では買いが後退。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物9.72％⇒9.77％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.93％⇒9.84％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.83％⇒9.81％（08年＝23.92％）

・1年物9.76％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.28％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.44％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.47％⇒＋0.54％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.37％⇒＋0.40％（08年10/27＝+10.71％）《KY》