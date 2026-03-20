*00:30JST 【市場反応】ECB政策金利据え置き決定、年内の利下げ観測後退でユーロ高

欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策金利の据え置きを決定した。中東戦争により不透明感が高まり、データ次第で会合ごとに政策を決定する方針を再表明した。ラガルド総裁はイラン戦争により短期的に成長下振れリスク、インフレでは上振れリスクになるとした。ECBの予想でも、インフレ予想を上方修正。成長見通しを下方修正した。

年内利下げ観測の後退でユーロ買いが強まり、ユーロ・ドルは1.1462ドルから1.1539ドルまで上昇した。ユーロ・円はリスク回避の円買いに182円07銭へ下落後、182円47銭へ上昇。

【金融政策】

・欧州中央銀行(ECB)

・主要政策金利を据え置き2.15％に決定

・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限)を据え置き2.00％に決定

・限界貸出金利(上限)を据え置き2.40％に決定

「中東情勢は見通しにさらなる不透明性を加えた」

「データ次第で、会合ごとに政策決定のアプローチを続ける」

「短期的にインフレの影響があるだろう」

「インフレ見通し、2026年2.6％（前回1.9％）2027年2％（従来1.8％）」

「GDP見通し：2026年：0.9％（前回1.2％）、2027年1.3％（1.4％）」

「全手段を調整する準備がある」「APP、PEPPは緩やかに予測可能なペースで縮小」《KY》