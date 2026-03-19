*22:15JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数/3月フィリー連銀製造業景況指数は予想上回る、ドルは続落

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（3/14）は前週比8000件減の20.5万件と予想21.5万件を上回った。1月初旬来の低水準と労働市場の底堅さが示された。米先週分新規失業保険継続受給者数（3/7）は185.7万件と予想185.2万件を上回った。

米3月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は18.1と、2月から低下予想に反し上昇し、昨年9月来で最高となった。

ドルは売られた。ドル・円は158円80銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1463ドルから1.1496ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3280ドルから1.3310ドルまで上昇した。

[経済指標]

・米・先週分新規失業保険申請件数（3/14）:20.5万件（予想：21.5万件、前回：21.3万件）・米・先週分新規失業保険継続受給者数（3/7）：185.7万件（予想：185.2万件、前回：184.7万件←185万件）

・米・3月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：18.1（・予想：8.0、

・2月：16.3）《KY》