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タイミー 富山県氷見市および市内5団体と包括連携協定を締結
記事提供元：フィスコ
*17:18JST タイミー---富山県氷見市および市内5団体と包括連携協定を締結
タイミー＜215A＞は18日、富山県氷見市、氷見商工会議所、氷見市農業協同組合、氷見漁業協同組合、氷見市観光協会、氷見市社会福祉協議会と7者で包括連携協定を締結した。
富山県氷見市は、眼前に広がる豊饒な富山湾と、立山連峰の壮大な景観などの自然に恵まれた地域で、「ひみ寒ぶり」をはじめとした食材が豊富な日本屈指の食の都として知られている。
しかし、全国的な課題である少子高齢化と生産年齢人口の減少は、氷見市が誇る基幹産業である水産業や農業、そして観光業などに深刻な影を落としている。とくに、季節ごとに訪れる旬の時期の爆発的な人手不足や、突発的な労働需要への対応が、地域経済の持続的な発展と伝統の継承に向けた喫緊の課題となっている。
今回、スキマバイトサービス「タイミー」を活用した雇用創出と、多様な働き手の確保による地域活性化を目指し、氷見市、氷見商工会議所、氷見市農業協同組合、氷見漁業協同組合、氷見市観光協会、氷見市社会福祉協議会、および同社の7者による包括連携協定を締結した。
今回の連携協定では、同社と氷見市が連携しながら、氷見市内事業者の人材確保および雇用創出に関すること、多様な働き方の推進に関すること、産業振興に関することなどのサポートを行う。《KM》
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