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アサンテなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2936＞ ;ベースフード;658%;59900;16.78;330;0 ＜6073＞ ;アサンテ;625%;99300;0.15;1576;11 ＜9052＞ ;山陽電鉄;366%;65500;0.08;2035;14 ＜3679＞ ;じげん;318%;906400;0.51;426;5 ＜9039＞ ;サカイ引越;304%;218900;0.10;2773;22 ＜4801＞ ;セントラルＳＰ;304%;58900;0.04;2416;13 ＜3992＞ ;ニーズウェル;286%;367900;0.61;538;1 ＜9347＞ ;日本管財ＨＤ;264%;189700;0.07;2861;36 ＜3639＞ ;ボルテージ;259%;5700;13.95;245;0 ＜2378＞ ;ルネサンス;256%;71100;0.23;1115;8 ＜8173＞ ;上新電;255%;211600;0.21;2805;4 ＜2475＞ ;ＷＤＢ;240%;111900;0.27;1566;16 ＜2751＞ ;テンポスHD;237%;19900;2.42;4005;25 ＜7035＞ ;ａｎｆａｃ;227%;5900;8.42;214;0 ＜6045＞ ;レントラックス;224%;50600;1.94;1722;14 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;206%;195900;0.05;573;10 ＜9832＞ ;オートバックス;187%;506100;0.23;1606;11 ＜3140＞ ;BRUNO;185%;7200;4.28;1035;0 ＜8163＞ ;SRSHD;172%;126500;0.04;1260;9 ＜9405＞ ;朝日放送HD;167%;195800;0.36;916;12
[コメント]アサンテ＜6073＞は信用倍率1倍を下回って売り長で推移している。《FA》
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