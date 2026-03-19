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3月19日本国債市場：債券先物は131円21銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:55JST 3月19日本国債市場：債券先物は131円21銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円21銭 高値131円34銭 安値131円10銭 引け131円21銭
2年 1.252％
5年 1.658％
10年 2.254％
20年 3.100％
19日の債券先物6月限は131円21銭で取引を開始し、131円21銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.80％、10年債は4.27％、30年債は4.89％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.94％、英国債は4.74％、オーストラリア10年債は4.97％、NZ10年債は4.67％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・17：30 スイス中央銀行政策金利発表（予想：0.00％、前回：0.00％）
・21：00 英中央銀行政策金利発表（予想：政策金利の据え置き）
・21：30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.5万件、前回：21.3万件）
・21：30 米・3月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：10.0、2月：16.3）
・22：15 欧州中央銀行政策金利発表（予想：2.15％、前回：2.15％）
・22：15 米・2月景気先行指数（予想：前月比－0.1％、1月：-0.2％）
・23：00 米・1月新築住宅販売件数（予想：72.0万戸、12月：74.5万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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