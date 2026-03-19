*14:56JST ミガロホールディングス---顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」に導入

ミガロホールディングス＜5535＞は13日、子会社DXYZが提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を、三井不動産レジデンシャルが開発する「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」に導入したと発表した。三井不動産レジデンシャルとして初のオール顔認証マンションとなる。

同物件は神奈川県横浜市中区若葉町に所在し、総戸数186戸、間取りは1LDK・2LDKで、2026年2月に竣工、入居開始は2026年3月中旬を予定している。建物内ではエントランス、エレベーターホール、宅配ボックス、メールコーナー、駐車場、ワーキングルーム入口、シアタールーム、個別ルームなどの共用部に加え、各住戸の玄関にも顔認証システムを導入し、鍵を使わずに入退館できる環境を整備する。

また、共用施設の利用に関しては、顔認証で施設利用が可能となる予約サービス「FreeiD Reserve」も導入する。スマートフォンなどから共用施設を予約し、利用時は顔認証のみで入室できる仕組みとすることで、利便性向上とスムーズな施設利用を実現する。

「FreeiD」は顔情報をIDとして活用し、入退室、本人確認、決済などを顔認証で行えるプラットフォームで、マンション、オフィス、保育施設、ゴルフ場、テーマパークなど多様な施設に展開している。2026年2月末時点で同システムを導入したマンションは344棟が竣工している。《KM》