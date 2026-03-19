*14:38JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ドイツ債H、リボミックなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月19日 14:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H 50140 38054.715 368.68% -0.0046%

＜4169＞ エネチェンジ 6199100 59693.3 332.64% 0.0156%

＜6378＞ 木村化 12216500 1134544.18 311.46% 0.0044%

＜4591＞ リボミック 19034900 237779.54 270.67% 0.0526%

＜2093＞ 米債02La 106175 124556.672 263.95% 0.0051%

＜7615＞ 京きもの 2561800 40916.48 252.92% 0.0144%

＜6882＞ 三社電機 253600 39456.5 210.43% -0.0127%

＜195A＞ MUSCAT G 388400 7111696% 2.0408%

＜5304＞ SECカーボン 270400 166590.24 196.12% -0.1287%

＜281A＞ インフォメティス 4353700 358369.5 192.38% -0.0953%

＜2013＞ 米高配当 683440 81348.953 192.22% -0.0116%

＜2648＞ NF米債7H 4644 44979.033 191.24% -0.0077%

＜3946＞ トーモク 130500 86795.8 188.11% -0.0174%

＜6721＞ ウインテスト 3841900 102594.26 174.72% -0.0603%

＜2557＞ SMDAMトピ 20760 17021.008 159.54% -0.0231%

＜5591＞ AVILEN 73800 19137.62 158.3% -0.0515%

＜2090＞ NZAM米7H 121881 233126.711 151.18% -0.0072%

＜380A＞ GXチャイナテク 59777 18117.188 149.09% -0.0203%

＜6809＞ TOA 302000 149555.1 149.07% 0.0105%

＜6505＞ 東洋電 133400 79873.78 146.24% -0.0298%

<9115> 明海G 3313100 1124382.06 136.17% 0.1221%

<2012> iS米債03 840480 55070.258 135.6% 0.0067%

<2870> iFナ100Dイ 83580 270377.69 135.43% 0.0459%

<1397> SMDAM225 2623 90617.016 130.28% -0.0302%

<7999> MUTOH－HD 53300 125631.8 124.16% -0.0078%

<9227> マイクロ波化 1506600 484037.44 118.37% -0.0664%

<2624> iF225年4 60713 104360.378 116.67% -0.0303%

<2620> iS米債13 784890 137957.183 105.11% 0.004%

<6706> 電気興 85500 99052.6 103.5% -0.0248%

<190A> Chordia 2082600 97892.34 102.88% -0.0156%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》