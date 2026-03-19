ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ドイツ債H、リボミックなどがランクイン

2026年3月19日 14:38

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:38JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ドイツ債H、リボミックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月19日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 50140 　38054.715　 368.68% -0.0046%
＜4169＞ エネチェンジ　　　　6199100 　59693.3　 332.64% 0.0156%
＜6378＞ 木村化　　　　　　　12216500 　1134544.18　 311.46% 0.0044%
＜4591＞ リボミック　　　　　19034900 　237779.54　 270.67% 0.0526%
＜2093＞ 米債02La　　　　106175 　124556.672　 263.95% 0.0051%
＜7615＞ 京きもの　　　　　　2561800 　40916.48　 252.92% 0.0144%
＜6882＞ 三社電機　　　　　　253600 　39456.5　 210.43% -0.0127%
＜195A＞ MUSCAT　　　　G 　388400　 7111696% 2.0408%
＜5304＞ SECカーボン　　　270400 　166590.24　 196.12% -0.1287%
＜281A＞ インフォメティス　　4353700 　358369.5　 192.38% -0.0953%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　683440 　81348.953　 192.22% -0.0116%
＜2648＞ NF米債7H　　　　4644 　44979.033　 191.24% -0.0077%
＜3946＞ トーモク　　　　　　130500 　86795.8　 188.11% -0.0174%
＜6721＞ ウインテスト　　　　3841900 　102594.26　 174.72% -0.0603%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　20760 　17021.008　 159.54% -0.0231%
＜5591＞ AVILEN　　　　73800 　19137.62　 158.3% -0.0515%
＜2090＞ NZAM米7H　　　121881 　233126.711　 151.18% -0.0072%
＜380A＞ GXチャイナテク　　59777 　18117.188　 149.09% -0.0203%
＜6809＞ TOA　　　　　　　302000 　149555.1　 149.07% 0.0105%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　　133400 　79873.78　 146.24% -0.0298%
<9115> 明海G　　　　　　　3313100 　1124382.06　 136.17% 0.1221%
<2012> iS米債03　　　　840480 　55070.258　 135.6% 0.0067%
<2870> iFナ100Dイ　　83580 　270377.69　 135.43% 0.0459%
<1397> SMDAM225　　2623 　90617.016　 130.28% -0.0302%
<7999> MUTOH－HD　　53300 　125631.8　 124.16% -0.0078%
<9227> マイクロ波化　　　　1506600 　484037.44　 118.37% -0.0664%
<2624> iF225年4　　　60713 　104360.378　 116.67% -0.0303%
<2620> iS米債13　　　　784890 　137957.183　 105.11% 0.004%
<6706> 電気興　　　　　　　85500 　99052.6　 103.5% -0.0248%
<190A> Chordia　　　2082600 　97892.34　 102.88% -0.0156%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事