*14:11JST 三陽商会---主要株主である筆頭株主の異動

三陽商会＜8011＞は18日、2026年2月28日付で主要株主である筆頭株主の異動があったことを発表した。この異動は、同社の株主名簿管理人より受領した2026年2月28日時点の株主名簿および2026年3月17日に株主より関東財務局に提出された変更報告書に基づき、同社が確認したものである。

新たに主要株主である筆頭株主に該当することとなった株主の名称はアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド（Asset Value Investors Limited）。所在地は英国ロンドン。事業内容は投資顧問業。

主要株主である筆頭株主に該当しないこととなった株主の名称は八木通商株式会社。所在地は大阪府大阪市中央区。事業内容は繊維製品、繊維原料、食料品、雑貨等の輸出入業。

当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）および総株主の議決権の数に対する割合は、アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッドが11,077個（1,107,000株）から11,706個（11,700,600株）に変更。議決権の数に対する割合は10.91％から11.55％に変更。大株主順位1位となった。八木通商株式会社は11,875個（1,187,500株）から11,315個（1,131,500株）に変更。議決権の数に対する割合は11.69％から11.16％に変更。大株主順位2位となった。《KM》