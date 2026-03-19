*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～リボミック、トーモクなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月19日 13:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H 50140 38054.715 368.68% -0.0046%

＜4591＞ リボミック 18559600 237779.54 268.43% 0.0631%

＜6378＞ 木村化 7097600 1134544.18 267.82% 0.1186%

＜2093＞ 米債02La 106166 124556.672 263.94% 0.0053%

＜7615＞ 京きもの 2372400 40916.48 245.24% 0.0217%

＜4169＞ エネチェンジ 1863900 59693.3 225.75% 0.047%

＜6882＞ 三社電機 218700 39456.5 192.93% -0.0039%

＜2013＞ 米高配当 661990 81348.953 188.33% -0.013%

＜281A＞ インフォメティス 4046000 358369.5 184.33% -0.1057%

＜3946＞ トーモク 121100 86795.8 179.26% -0.0203%

＜6721＞ ウインテスト 3610000 102594.26 167.26% -0.0603%

＜2557＞ SMDAMトピ 20720 17021.008 159.30% -0.0189%

＜2090＞ NZAM米7H 121831 233126.711 151.13% -0.0061%

＜5591＞ AVILEN 69400 19137.62 150.68% -0.0505%

＜6505＞ 東洋電 128900 79873.78 142.01% -0.0258%

＜2012＞ iS米債03 828450 55070.258 133.81% 0.0063%

＜380A＞ GXチャイナテク 52668 18117.188 133.16% -0.0166%

＜6809＞ TOA 263800 149555.1 132.22% 0.0111%

＜2870＞ iFナ100Dイ 80308 270377.69 130.47% 0.0441%

＜5304＞ SECカーボン 153300 166590.24 129.21% -0.1079%

<9115> 明海G 3041300 1124382.06 126.05% 0.1787%

<7999> MUTOH－HD 50900 125631.8 118.47% -0.0078%

<1397> SMDAM225 2370 90617.016 117.82% -0.0261%

<2648> NF米債7H 2500 44979.033 114.71% -0.0077%

<2624> iF225年4 59664 104360.378 114.54% -0.0279%

<9227> マイクロ波化 1379200 484037.44 108.12% -0.0559%

<2620> iS米債13 782960 137957.183 104.81% 0.0045%

<190A> Chordia 2011900 97892.34 98.84% -0.0078%

<5711> 三菱マ 4451200 8802862.34 93.60% -0.0655%

<2237> iF500ダ 3013 106865.494 92.48% -0.0368%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》