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出来高変化率ランキング（13時台）～リボミック、トーモクなどがランクイン

2026年3月19日 14:05

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記事提供元：フィスコ

*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～リボミック、トーモクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月19日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 　50140 　38054.715　 368.68% -0.0046%
＜4591＞ リボミック　　　　 　18559600 　237779.54　 268.43% 0.0631%
＜6378＞ 木村化　　　　　　 　7097600 　1134544.18　 267.82% 0.1186%
＜2093＞ 米債02La　　　 　106166 　124556.672　 263.94% 0.0053%
＜7615＞ 京きもの　　　　　 　2372400 　40916.48　 245.24% 0.0217%
＜4169＞ エネチェンジ　　　 　1863900 　59693.3　 225.75% 0.047%
＜6882＞ 三社電機　　　　　 　218700 　39456.5　 192.93% -0.0039%
＜2013＞ 米高配当　　　　　 　661990 　81348.953　 188.33% -0.013%
＜281A＞ インフォメティス　 　4046000 　358369.5　 184.33% -0.1057%
＜3946＞ トーモク　　　　　 　121100 　86795.8　 179.26% -0.0203%
＜6721＞ ウインテスト　　　 　3610000 　102594.26　 167.26% -0.0603%
＜2557＞ SMDAMトピ　　 　20720 　17021.008　 159.30% -0.0189%
＜2090＞ NZAM米7H　　 　121831 　233126.711　 151.13% -0.0061%
＜5591＞ AVILEN　　　 　69400 　19137.62　 150.68% -0.0505%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　 　128900 　79873.78　 142.01% -0.0258%
＜2012＞ iS米債03　　　 　828450 　55070.258　 133.81% 0.0063%
＜380A＞ GXチャイナテク　 　52668 　18117.188　 133.16% -0.0166%
＜6809＞ TOA　　　　　　 　263800 　149555.1　 132.22% 0.0111%
＜2870＞ iFナ100Dイ　 　80308 　270377.69　 130.47% 0.0441%
＜5304＞ SECカーボン　　 　153300 　166590.24　 129.21% -0.1079%
<9115> 明海G　　　　　　 　3041300 　1124382.06　 126.05% 0.1787%
<7999> MUTOH－HD　 　50900 　125631.8　 118.47% -0.0078%
<1397> SMDAM225　 　2370 　90617.016　 117.82% -0.0261%
<2648> NF米債7H　　　 　2500 　44979.033　 114.71% -0.0077%
<2624> iF225年4　　 　59664 　104360.378　 114.54% -0.0279%
<9227> マイクロ波化　　　 　1379200 　484037.44　 108.12% -0.0559%
<2620> iS米債13　　　 　782960 　137957.183　 104.81% 0.0045%
<190A> Chordia　　 　2011900 　97892.34　 98.84% -0.0078%
<5711> 三菱マ　　　　　　 　4451200 　8802862.34　 93.60% -0.0655%
<2237> iF500ダ　　　 　3013 　106865.494　 92.48% -0.0368%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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