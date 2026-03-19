*12:40JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストが1銘柄で約256円分押し下げ

19日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり13銘柄、値下がり209銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は大幅反落。1363.46円安の53875.94円（出来高概算11億6048万株）で前場の取引を終えている。

18日の米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は768.11ドル安の46225.15ドル、ナスダックは327.11ポイント安の22152.42で取引を終了した。イランが石油関連施設等が攻撃を受けたことを明らかにし原油価格が一段と上昇したほか、生産者物価指数（PPI）が予想以上に加速したため利下げ期待の後退に寄り付き後、下落。終日軟調に推移し、連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）で市場の予想通り政策金利据え置きを決定、パウエル議長が会見でインフレに進展が見られない限り「利下げはない」との発言で一段と売られ、終盤にかけ、下げ幅を拡大した。

米株式市場の動向を横目に、19日の日経平均は951.60円安の54287.80円と反落して取引を開始した。朝方から大きく下げ幅を広げると、53600円手前で下げ止まったものの、安値圏で軟調もみ合い展開となった。米利下げ観測後退や原油高を背景に再度投資家心理が悪化したほか、昨日の日経平均が1500円を超す上げとなったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表され、取引終了後には植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。

個別では、ベイカレント＜6532＞、フジクラ＜5803＞、野村総合研究所＜4307＞、古河電＜5801＞、INPEX＜1605＞、商船三井＜9104＞、NTT＜9432＞、郵船＜9101＞、ソフトバンク＜9434＞、ラインヤフー＜4689＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、ファーストリテイリング＜9983＞、ソフトバンクグループ＜9984＞、東京エレクトロン＜8035＞、信越化学工業＜4063＞、京セラ＜6971＞、中外製薬＜4519＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、豊田通商＜8015＞、日東電工<6988>、リクルートHD<6098>、イビデン<4062>、KDDI<9433>、三菱商事<8058>などの銘柄が下落。

業種別では、パルプ・紙、ガラス・土石製品、化学などが下落した一方で、鉱業、海運業の2業種のみ上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約256円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、信越化＜4063＞、中外薬＜4519＞、京セラ＜6971＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはフジクラ＜5803＞となり1銘柄で日経平均を約7円押し上げた。同2位はベイカレント＜6532＞となり、古河電工＜5801＞、NRI＜4307＞、INPEX＜1605＞、住友ファーマ<4506>、商船三井＜9104＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 53875.94(-1363.46)

値上がり銘柄数 13(寄与度+23.09)

値下がり銘柄数 209(寄与度-1386.55)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜5803＞ フジクラ 25915 210 7.02

＜6532＞ ベイカレント 4621 193 6.45

＜5801＞ 古河電気工業 29735 1015 3.39

＜4307＞ 野村総合研究所 4375 74 2.47

＜1605＞ INPEX 4764 89 1.19

<4506> 住友ファーマ 1915 28.5 0.95

＜9104＞ 商船三井 7070 56 0.56

＜9432＞ NTT 159.5 1.5 0.50

＜9101＞ 日本郵船 6218 36 0.36

<6501> 日立製作所 4873 4 0.13

＜9434＞ ソフトバンク 217.6 0.1 0.03

<3697> SHIFT 647.9 0.4 0.01

＜4689＞ LINE ヤフー 402.8 0.8 0.01

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 24170 -960 -256.71

＜9983＞ ファーストリテ 63950 -1900 -152.42

＜9984＞ ソフトバンクG 3593 -157 -125.95

＜8035＞ 東エレク 39670 -620 -62.17

＜4063＞ 信越化 6500 -220 -36.77

＜4519＞ 中外製薬 8686 -300 -30.08

＜6971＞ 京セラ 2425 -109 -29.15

＜8015＞ 豊田通商 6441 -249 -24.97

＜6954＞ ファナック 5998 -141 -23.57

<6988> 日東電工 3214 -123 -20.56

<6098> リクルートHD 6350 -204 -20.46

＜6762＞ TDK 2153 -39 -19.55

<9433> KDDI 2643 -43 -17.25

<8058> 三菱商事 5558 -154 -15.44

<4507> 塩野義製薬 3358 -151 -15.14

<4062> イビデン 8262 -219 -14.64

<2802> 味の素 4387 -190 -12.70

<5713> 住友金属鉱山 9288 -727 -12.15

<4543> テルモ 2081 -44.5 -11.90

<4578> 大塚HD 10780 -340 -11.36《CS》