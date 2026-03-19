*12:25JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、160円を意識

19日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。原油高を受け、ドル買い先行。また、日銀の金融政策据え置きが見込まれたため、円売りがドルを押し上げた。ただ、心理的節目の160円が意識されるなか、日本の円安牽制により一段の円売りは抑制された。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は159円54銭から159円86銭、ユ-ロ・円は183円04銭から183円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1451ドルから1.1491ドル。

【金融政策】

・日銀：政策金利を0.75％に据え置き(予想通り)

「政策金利の現状維持、賛成8対反対1」(声明)

「経済・物価見通し実現なら、改善に応じて引き続き政策金利を引き上げ」

「現在の実質金利、極めて低い水準にある」

「予想物価上昇率、緩やかに上昇している」

「リスク要因、今後の中東情勢の展開や原油価格の動向ほか」

「経済、一部に弱めの動きみられるが緩やかに回復」

「海外経済、通商政策の影響で一部に弱めの動きも総じて緩やかに成長」

「リスク要因のわが国経済・物価への影響を十分注視する必要」

【要人発言】

・片山財務相

「為替対応、いかなる時にも万全な対応、しっかり構える」

「原油高、為替もそれに影響されているがどう考えても投機的な部分」

「為替動向、非常な緊張感を持ってみている」

「為替誘導目的に経済・財政運営はできない」

「為替相場については特定の水準に言及できない」

【経済指標】

・NZ・10-12月期国内総生産（GDP）：前年比+1.3％（予想：+1.7％）

・日・1月コア機械受注：前月比-5.5％（予想：-10.0％、12月：+19.1％）

・豪・2月失業率：4.3％（予想：4.1％、1月：4.1％）《TY》