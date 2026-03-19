*10:50JST フジＨＤ：IPを核とした「真のコンテンツカンパニー」への変革と資本効率の追求へ

フジ・メディア・ホールディングス＜4676＞は、日本初の認定放送持株会社として、フジテレビジョンを中心とするメディア・コンテンツ事業と、サンケイビルを中心とする都市開発・観光事業を展開する企業体である。同社グループは地上波、BS、CS放送に加え、映画、アニメ、音楽といった多角的なコンテンツ制作力を持ち、特にフジテレビは一つのIPを地上波、配信、映画、イベント、マーチャンダイジングなどに多角的に展開する取り組みを他に先駆けて進めている。また、都市開発・観光事業では中規模のオフィスやレジデンスの開発やホテル運営、鴨川シーワールドなどの観光施設運営を通じた安定的な収益基盤を構築している。昨年5月に発表し、随時アップデートされている経営の方向性を示す「改革アクションプラン」に沿って、資本収益性の向上に努めている。

今、同社が注力するポイントは、第一に、テレビ局ならではの圧倒的なコンテンツ制作力と、それを多角的に展開できるグループの総合力の活用である。ドラマ、バラエティ、アニメ、スポーツなど様々なコンテンツを、放送や配信はもちろん、IPによっては映画や、イベント、グッズ販売、さらには海外展開へと繋げるIPバリューチェーンをグループ内に構築しており、改革アクションプランでは、これを更に新たな事業領域へと拡張し、自社で強力な発信媒体を持つ強みを生かしながら、コンテンツをさまざまな方法で収益化できるモデルの確立を目指している。第二に、AIやデジタル技術を駆使した制作・広告の高度化となる。日本初となるAIによるスポットCMのプランニングシステムをリリースするなど、広告主のニーズに応じた最適化を推進しており、テクノロジーを活用した広告価値の向上と業務効率化において業界をリードする存在となることを目指している。

同社の今期業績は、フジテレビの旧経営体制のもとで昨年度に問題化した出演タレントによる人権問題の影響を受けて、直近の業績である2026年3月期第3四半期累計期間では、売上高392,405百万円（前年同期比5.1％減）、営業損失は4,846百万円の赤字（前年同期は27,170百万円の黒字）で着地した。メディア・コンテンツ事業は地上波テレビ広告収入や配信広告収入の大幅な減少が影響しているが、第2四半期以降は放送収入の回復に加え、コンテンツ・ビジネスの好調が継続し、第3四半期は四半期として黒字に回復した。広告収入自体はスポットCMを中心に9割程度まで回復基調にある。一方で、都市開発・観光事業は売上高138,257百万円（同58.7％増）、営業利益22,709百万円（同73.0％増）と好調に推移している。2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高552,700百万円、営業利益7,200百万円の損失を見込んでいるが、第4四半期に向けては映画事業や配信収入の拡大が期待されているほか広告収入の早期の完全回復が今後の鍵となる。

今後の成長見通しについては、2030年度にROE5％以上を掲げており、自己資本の適正規模への見直しとメディア・コンテンツへの投資拡大で2033年度にROE8％を達成するとの明確な目標を掲げた「改革アクションプラン」を成長の道標としている。同社は本年2月に、都市開発・観光事業への外部資本導入の検討を公表したが、メディア・コンテンツ事業については今後5年間で1,500億円規模の戦略的成長投資を計画している。さらに都市開発・観光事業への外部資本導入により生じる財務余力は株主還元およびメディア・コンテンツ事業への成長投資の拡大に充てる方針である。具体的な成長ドライバーとしては、コンテンツの制作やIP開発の体制強化をはじめ、IPの商品化ビジネス、グローバル市場を見据えたアニメやドラマの海外展開加速、FODなどの配信プラットフォームの拡大・強化、さらにはアドレッサブル広告の技術開発等による放送広告の単価向上を推進している。都市開発・観光事業への外部資本導入の検討開始で今後の動向に注目が集まっているが、同社は、資本効率向上に向けた自己資本のコントロールとポートフォリオの最適化を進めていく方針だ。

株主還元については、資本収益性の向上と株主への利益配分を経営の最重要課題の一つと位置づけ、積極的な還元方針を打ち出している。同社は2026年2月までに約3か月で累計2,500億円規模の自己株式取得を実施した。配当については、従来、利益向上と継続的な自己株式取得により１株当たり配当額の増加を目指して、特殊要因を除き連結配当性向 50％を目途とするとともに1株当たり年間配当の下限を50円と設定する配当政策を導入していた。そのうえで、さらに株主還元を強化し、2026年3月期は年間配当金を125円、2027年3月期および2028年3月期は年間配当金をそれぞれ200円とすることを公表した。同社のPBRは改革アクションプランの公表とそのアップデートを受けて0.9倍前後で推移しており、今後も、資本効率の改善と積極的な還元策によって、株価水準の是正と投資家へのリターン最大化を同時に追求していく姿勢を鮮明にしている。

総じて、フジ・メディア・ホールディングスは、過去の放送事業の成功体験からの脱却を目指し、IPとテクノロジーを核とした「真のコンテンツカンパニー」への構造変革を力強く進めている。特に、ROE向上に向けた大胆な自己資本の圧縮と、将来の収益源となるコンテンツ・ビジネス分野への大規模な投資を両立させる経営姿勢を示している。今後の改革プランが着実に実行されるか、収益性と資本効率が劇的に改善していくプロセスに今後も注目していきたい。《IS》