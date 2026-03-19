*10:46JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比327.10円安の53465円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.70円換算）で、 ソフトバンクG＜9983＞、東京エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比327.10円安の53465円。

米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は768.11ドル安の46225.15ドル、ナスダックは327.11ポイント安の22152.42で取引を終了した。イランが石油関連施設等が攻撃を受けたことを明らかにし原油価格が一段と上昇したほか、生産者物価指数（PPI）が予想以上に加速したため利下げ期待の後退に寄り付き後、下落。終日軟調に推移し、連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）で市場の予想通り政策金利据え置きを決定、パウエル議長が会見でインフレに進展が見られない限り「利下げはない」との発言で一段と売られ、終盤にかけ、下げ幅を拡大し、終了。

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円00銭から159円90銭まで上昇し、159円88銭で引けた。イランが国内大規模ガス田や石油関連施設に空爆を受けたことを明らかにしたため原油価格が上昇したほか、2月生産者物価指数（PPI）が予想以上に加速したためドル買いが強まった。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）で市場の予想通り政策金利据え置きを決定も議長が前会合と同様に利上げも協議したことを明らかにし、金利上昇に連れたドル買いに一段と拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1548ドルから1.1450ドルまで下落し、1.1455ドルで引けた。

NY原油先物5月限は上昇一服（NYMEX原油5月限終値：95.46 ↓0.07）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－0.07ドル（－0.07％）の95.46ドルで通常取引を終了した。



「ADR上昇率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1470 90 6.5

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4925 220 4.6

8

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 2408 53 2.2

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.60 1534 24.5 1.6

2

1605 (IPXHY) 国際石油開発 29.60 4730 55 1.1

8

「ADR下落率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 3.41 2180 -94 -4.1

3

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2684 -191 -6.6

4

6762 (TTDKY) アドバンテスト 149.30 23857 -1273 -5.0

7

6702 (FJTSY) 富士通 20.76 3317 -158 -4.5

5

■そのたADR（18日）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 0.00 2408 5

3

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.37 0.06 5089 -4

4

8035 (TOELY) 住友商事 36.72 0.33 5867 -12

5

6758 (SONY.N) TDK 13.38 -0.10 2138 -5

4

9432 (NTTYY) KDDI 16.59 -0.17 2651 -3

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.92 0.06 933 -25.

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.79 -0.51 4760 -10

9

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.30 0.00 3611 -13

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.11 4925 22

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.58 0.17 6577 -14

3

8001 (ITOCY) 丸紅 357.73 -3.55 5716 -11

9

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.74 -0.06 6184 -13

6

8031 (MITSY) 東京エレク 121.20 -120.85 38733 -155

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6392 -16

2

4568 (DSNKY) 第一三共 18.40 -0.27 2940 -3

7

9433 (KDDIY) 関西電力 8.31 0.26 2656 -63.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.09 0.03 1046 -108

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 34.60 -0.60 1843 -37.

5

7267 (HMC.N) スズキ 48.48 -0.63 1937 -39.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.39 -0.12 5877 -8

8

6902 (DNZOY) ファナック 18.72 -0.43 5983 -15

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.60 -1.61 8820 -16

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.55 -0.09 2804 -2

8

8411 (MFG.N) オリックス 30.17 -0.39 4821 -8

6

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.04 -0.05 19239 -54

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.03 -0.36 5762 -10

8

7741 (HOCPY) キヤノン 26.94 -0.50 4305 -6

7

6503 (MIELY) 三菱電機 68.61 -1.56 5482 -15

7

6981 (MRAAY) 日東電工 20.34 -0.28 3250 -8

7

7751 (CAJPY) 任天堂 15.21 -0.41 9722 -13

7

6273 (SMCAY) SMC 20.74 -0.28 66281 -175

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.47 -0.07 357 -5.

4

6146 (DSCSY) ディスコ 42.60 -0.70 68071 -260

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.02 0.03 2080 -2

9

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.98 1.26 5589 -12

3

6702 (FJTSY) 富士通 20.76 -1.53 3317 -15

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.90 15.30 20277 -31

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.30 -0.06 3292 -6

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.49 -1.09 1836 -8.

5

8002 (MARUY) 三井物産 813.41 21.72 6499 -16

0

6723 (RNECY) ルネサス 7.75 -0.15 2477 -10

6

6954 (FANUY) 京セラ 15.52 -0.10 2480 -5

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.89 -0.32 1429 -27.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.99 -0.04 4792 -3

7

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.42 -1.49 6459 -14

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.34 -0.06 2985 -5

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.41 -0.10 2180 -9

4

6857 (ATEYY) シスメックス 8.60 0.00 1374 -24.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.06 -0.18 2087 -38.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.60 0.46 1534 24.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.79円換

算）《AN》