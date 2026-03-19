*10:37JST ミロク情報サービス---「かんたんクラウド会計」「かんたんクラウド給与」をリニューアル

ミロク情報サービス＜9928＞は18日、中小企業・小規模企業および個人事業主向けSaaS型クラウドサービス「かんたんクラウド会計」「かんたんクラウド給与」について、2026年3月20日よりデザインやレイアウトの刷新および新機能追加を含むリニューアルを実施すると発表した。

経理人材不足を背景に、会計・給与ソフト初心者でも迷わず操作できる環境の整備を目的としている。

今回のリニューアルでは、トップ画面およびサイドメニューのデザイン・レイアウトを刷新し、シンプルな機能配置と直感的に分かりやすい操作導線を実現した。これにより、利用者が次に行うべき作業を把握しやすくなり、業務効率の向上を図る。また、新機能の追加により、日常的な会計および給与処理の利便性向上にもつなげる。あわせて、「かんたんクラウド」シリーズを顧問先に提供する会計事務所向けに、「かんたんクラウド 会計事務所管理サイト」の契約管理画面も刷新した。会計事務所の管理業務の効率化を支援する狙いがある。同シリーズはインターネット環境があればブラウザ上で利用可能で、常に最新の法令に対応したシステムを提供している。

今後は「かんたんクラウドファイルBOX」のモバイル対応など、継続的な機能拡充および改良を進め、中小企業・小規模企業および個人事業主の業務効率化と迅速化を支援する。《KM》