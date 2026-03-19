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出来高変化率ランキング（10時台）～リボミック、京きものなどがランクイン
*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～リボミック、京きものなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月19日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2857＞ ドイツ債H 50120 38054.715 368.67% -0.004%
＜2093＞ 米債02La 106141 124556.672 263.92% 0.0053%
＜4591＞ リボミック 14765600 237779.54 246.74% 0.1052%
＜7615＞ 京きもの 2062200 40916.48 230.59% 0.0289%
＜4169＞ エネチェンジ 1353700 59693.3 189.06% 0.0352%
＜2013＞ 米高配当 635200 81348.953 183.27% -0.0141%
＜281A＞ インフォメティス 3201500 358369.5 157.82% -0.0675%
＜3946＞ トーモク 100300 86795.8 156.67% -0.0145%
＜2557＞ SMDAMトピ 20100 17021.008 155.51% -0.0205%
＜2090＞ NZAM米7H 121824 233126.711 151.12% -0.0075%
＜6721＞ ウインテスト 2918600 102594.26 141.74% -0.0603%
＜6505＞ 東洋電 116800 79873.78 129.82% -0.0222%
＜5591＞ AVILEN 58400 19137.62 129.38% -0.0535%
＜6882＞ 三社電機 123100 39456.5 121.41% 0.0039%
＜2870＞ iFナ100Dイ 71087 270377.69 115.46% 0.0468%
＜380A＞ GXチャイナテク 41890 18117.188 104.96% -0.0287%
＜2620＞ iS米債13 766940 137957.183 102.01% 0.0045%
＜6809＞ TOA 204700 149555.1 101.2% 0.0072%
＜9115＞ 明海G 2276100 1124382.06 90.35% 0.2003%
＜2648＞ NF米債7H 1988 44979.033 87.33% -0.0088%
<2012> iS米債03 538770 55070.258 81.79% 0.0071%
<2512> NF外債ヘ 311450 82877.199 80.86% -0.0058%
<190A> Chordia 1685400 97892.34 78.63% -0.0078%
<7999> MUTOH－HD 33900 125631.8 70.33% -0.0091%
<9227> マイクロ波化 983100 484037.44 69.86% -0.0166%
<6378> 木村化 1365400 1134544.18 65.87% 0.0511%
<4347> ブロメディア 31600 35586.64 63.31% -0.0032%
<2094> REITインバ 21112 9386.776 63.02% 0.0068%
<6706> 電気興 59700 99052.6 62.15% -0.0217%
<2237> iF500ダ 2254 106865.494 59.39% -0.0411%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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