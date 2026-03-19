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出来高変化率ランキング（10時台）～リボミック、京きものなどがランクイン

2026年3月19日 10:35

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記事提供元：フィスコ

*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～リボミック、京きものなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月19日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 50120 　38054.715　 368.67% -0.004%
＜2093＞ 米債02La　　　　106141 　124556.672　 263.92% 0.0053%
＜4591＞ リボミック　　　　　14765600 　237779.54　 246.74% 0.1052%
＜7615＞ 京きもの　　　　　　2062200 　40916.48　 230.59% 0.0289%
＜4169＞ エネチェンジ　　　　1353700 　59693.3　 189.06% 0.0352%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　635200 　81348.953　 183.27% -0.0141%
＜281A＞ インフォメティス　　3201500 　358369.5　 157.82% -0.0675%
＜3946＞ トーモク　　　　　　100300 　86795.8　 156.67% -0.0145%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　20100 　17021.008　 155.51% -0.0205%
＜2090＞ NZAM米7H　　　121824 　233126.711　 151.12% -0.0075%
＜6721＞ ウインテスト　　　　2918600 　102594.26　 141.74% -0.0603%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　　116800 　79873.78　 129.82% -0.0222%
＜5591＞ AVILEN　　　　58400 　19137.62　 129.38% -0.0535%
＜6882＞ 三社電機　　　　　　123100 　39456.5　 121.41% 0.0039%
＜2870＞ iFナ100Dイ　　71087 　270377.69　 115.46% 0.0468%
＜380A＞ GXチャイナテク　　41890 　18117.188　 104.96% -0.0287%
＜2620＞ iS米債13　　　　766940 　137957.183　 102.01% 0.0045%
＜6809＞ TOA　　　　　　　204700 　149555.1　 101.2% 0.0072%
＜9115＞ 明海G　　　　　　　2276100 　1124382.06　 90.35% 0.2003%
＜2648＞ NF米債7H　　　　1988 　44979.033　 87.33% -0.0088%
<2012> iS米債03　　　　538770 　55070.258　 81.79% 0.0071%
<2512> NF外債ヘ　　　　　311450 　82877.199　 80.86% -0.0058%
<190A> Chordia　　　1685400 　97892.34　 78.63% -0.0078%
<7999> MUTOH－HD　　33900 　125631.8　 70.33% -0.0091%
<9227> マイクロ波化　　　　983100 　484037.44　 69.86% -0.0166%
<6378> 木村化　　　　　　　1365400 　1134544.18　 65.87% 0.0511%
<4347> ブロメディア　　　　31600 　35586.64　 63.31% -0.0032%
<2094> REITインバ　　　21112 　9386.776　 63.02% 0.0068%
<6706> 電気興　　　　　　　59700 　99052.6　 62.15% -0.0217%
<2237> iF500ダ　　　　2254 　106865.494　 59.39% -0.0411%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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