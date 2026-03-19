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出来高変化率ランキング（9時台）～Chordia、明海Gなどがランクイン

2026年3月19日 10:06

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記事提供元：フィスコ

*10:06JST 出来高変化率ランキング（9時台）～Chordia、明海Gなどがランクイン
Chordia＜190A＞がランクイン（9時44分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、同
社のリードパイプラインである CLK阻害薬rogocekibの米国第1/2相臨床試験におい
て、拡大コホートにおける最初の症例への最初の投与が行われたと発表しており、
買い手掛かり材料となっているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月19日　9:44　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 50120 　38054.715　 368.67% -0.004%
＜4591＞ リボミック　　　　　12210800 　237779.54　 226.32% 0.1684%
＜7615＞ 京きもの　　　　　　1838800 　40916.48　 218.09% 0.0434%
＜2093＞ 米債02La　　　　62050 　124556.672　 204.96% 0.0058%
＜4169＞ エネチェンジ　　　　1037900 　59693.3　 157.02% 0.0509%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　20060 　17021.008　 155.26% -0.0181%
＜2090＞ NZAM米7H　　　121824 　233126.711　 151.12% -0.0075%
＜281A＞ インフォメティス　　2909800 　358369.5　 146.94% -0.0606%
＜3946＞ トーモク　　　　　　91700 　86795.8　 145.89% -0.013%
＜6721＞ ウインテスト　　　　2659000 　102594.26　 130.55% -0.0431%
＜380A＞ GXチャイナテク　　41888 　18117.188　 104.95% -0.0305%
＜6882＞ 三社電機　　　　　　95900 　39456.5　 91.16% -0.0039%
＜2648＞ NF米債7H　　　　1952 　44979.033　 85.21% -0.008%
＜6809＞ TOA　　　　　　　175000 　149555.1　 82.81% 0.0133%
＜2012＞ iS米債03　　　　538530 　55070.258　 81.74% 0.0071%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　311350 　82877.199　 80.82% -0.0058%
＜9115＞ 明海G　　　　　　　2082300 　1124382.06　 79.69% 0.2524%
＜7999＞ MUTOH－HD　　33700 　125631.8　 69.67% -0.0091%
＜2094＞ REITインバ　　　21111 　9386.776　 63.01% 0.0082%
<5591> AVILEN　　　　32400 　19137.62　 60.64% -0.0291%
<2870> iFナ100Dイ　　44315 　270377.69　 60.34% 0.0495%
<2237> iF500ダ　　　　2232 　106865.494　 58.33% -0.0427%
<6706> 電気興　　　　　　　54700 　99052.6　 52.17% -0.017%
＜190A＞ Chordia　　　1285200 　97892.34　 49.35% 0.0234%
<2620> iS米債13　　　　462520 　137957.183　 45.37% 0.0051%
<4347> ブロメディア　　　　25300 　35586.64　 39.75% 0.005%
<6378> 木村化　　　　　　　1049200 　1134544.18　 37.92% 0.0347%
<8887> シーラHD　　　　　78700 　23126.6　 36.91% -0.0025%
<9227> マイクロ波化　　　　699800 　484037.44　 33.84% -0.0069%
<5711> 三菱マ　　　　　　　2493800 　8802862.34　 31.3% -0.053%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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