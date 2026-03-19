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出来高変化率ランキング（9時台）～Chordia、明海Gなどがランクイン
*10:06JST 出来高変化率ランキング（9時台）～Chordia、明海Gなどがランクイン
Chordia＜190A＞がランクイン（9時44分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、同
社のリードパイプラインである CLK阻害薬rogocekibの米国第1/2相臨床試験におい
て、拡大コホートにおける最初の症例への最初の投与が行われたと発表しており、
買い手掛かり材料となっているようだ。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月19日 9:44 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2857＞ ドイツ債H 50120 38054.715 368.67% -0.004%
＜4591＞ リボミック 12210800 237779.54 226.32% 0.1684%
＜7615＞ 京きもの 1838800 40916.48 218.09% 0.0434%
＜2093＞ 米債02La 62050 124556.672 204.96% 0.0058%
＜4169＞ エネチェンジ 1037900 59693.3 157.02% 0.0509%
＜2557＞ SMDAMトピ 20060 17021.008 155.26% -0.0181%
＜2090＞ NZAM米7H 121824 233126.711 151.12% -0.0075%
＜281A＞ インフォメティス 2909800 358369.5 146.94% -0.0606%
＜3946＞ トーモク 91700 86795.8 145.89% -0.013%
＜6721＞ ウインテスト 2659000 102594.26 130.55% -0.0431%
＜380A＞ GXチャイナテク 41888 18117.188 104.95% -0.0305%
＜6882＞ 三社電機 95900 39456.5 91.16% -0.0039%
＜2648＞ NF米債7H 1952 44979.033 85.21% -0.008%
＜6809＞ TOA 175000 149555.1 82.81% 0.0133%
＜2012＞ iS米債03 538530 55070.258 81.74% 0.0071%
＜2512＞ NF外債ヘ 311350 82877.199 80.82% -0.0058%
＜9115＞ 明海G 2082300 1124382.06 79.69% 0.2524%
＜7999＞ MUTOH－HD 33700 125631.8 69.67% -0.0091%
＜2094＞ REITインバ 21111 9386.776 63.01% 0.0082%
<5591> AVILEN 32400 19137.62 60.64% -0.0291%
<2870> iFナ100Dイ 44315 270377.69 60.34% 0.0495%
<2237> iF500ダ 2232 106865.494 58.33% -0.0427%
<6706> 電気興 54700 99052.6 52.17% -0.017%
＜190A＞ Chordia 1285200 97892.34 49.35% 0.0234%
<2620> iS米債13 462520 137957.183 45.37% 0.0051%
<4347> ブロメディア 25300 35586.64 39.75% 0.005%
<6378> 木村化 1049200 1134544.18 37.92% 0.0347%
<8887> シーラHD 78700 23126.6 36.91% -0.0025%
<9227> マイクロ波化 699800 484037.44 33.84% -0.0069%
<5711> 三菱マ 2493800 8802862.34 31.3% -0.053%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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