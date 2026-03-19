*10:06JST 出来高変化率ランキング（9時台）～Chordia、明海Gなどがランクイン

Chordia＜190A＞がランクイン（9時44分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、同

社のリードパイプラインである CLK阻害薬rogocekibの米国第1/2相臨床試験におい

て、拡大コホートにおける最初の症例への最初の投与が行われたと発表しており、

買い手掛かり材料となっているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月19日 9:44 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H 50120 38054.715 368.67% -0.004%

＜4591＞ リボミック 12210800 237779.54 226.32% 0.1684%

＜7615＞ 京きもの 1838800 40916.48 218.09% 0.0434%

＜2093＞ 米債02La 62050 124556.672 204.96% 0.0058%

＜4169＞ エネチェンジ 1037900 59693.3 157.02% 0.0509%

＜2557＞ SMDAMトピ 20060 17021.008 155.26% -0.0181%

＜2090＞ NZAM米7H 121824 233126.711 151.12% -0.0075%

＜281A＞ インフォメティス 2909800 358369.5 146.94% -0.0606%

＜3946＞ トーモク 91700 86795.8 145.89% -0.013%

＜6721＞ ウインテスト 2659000 102594.26 130.55% -0.0431%

＜380A＞ GXチャイナテク 41888 18117.188 104.95% -0.0305%

＜6882＞ 三社電機 95900 39456.5 91.16% -0.0039%

＜2648＞ NF米債7H 1952 44979.033 85.21% -0.008%

＜6809＞ TOA 175000 149555.1 82.81% 0.0133%

＜2012＞ iS米債03 538530 55070.258 81.74% 0.0071%

＜2512＞ NF外債ヘ 311350 82877.199 80.82% -0.0058%

＜9115＞ 明海G 2082300 1124382.06 79.69% 0.2524%

＜7999＞ MUTOH－HD 33700 125631.8 69.67% -0.0091%

＜2094＞ REITインバ 21111 9386.776 63.01% 0.0082%

<5591> AVILEN 32400 19137.62 60.64% -0.0291%

<2870> iFナ100Dイ 44315 270377.69 60.34% 0.0495%

<2237> iF500ダ 2232 106865.494 58.33% -0.0427%

<6706> 電気興 54700 99052.6 52.17% -0.017%

＜190A＞ Chordia 1285200 97892.34 49.35% 0.0234%

<2620> iS米債13 462520 137957.183 45.37% 0.0051%

<4347> ブロメディア 25300 35586.64 39.75% 0.005%

<6378> 木村化 1049200 1134544.18 37.92% 0.0347%

<8887> シーラHD 78700 23126.6 36.91% -0.0025%

<9227> マイクロ波化 699800 484037.44 33.84% -0.0069%

<5711> 三菱マ 2493800 8802862.34 31.3% -0.053%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》