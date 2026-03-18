*17:18JST 東京為替：ドル・円は弱含み、原油相場の下落で

18日の東京市場でドル・円は弱含み。仲値に向け国内勢のドル買いが強まり、一時159円14銭まで上値を伸ばした。午後は日本株高でドルは下げ止まる場面もあったが、NY原油先物(WTI)の軟調地合いでドル売り地合いを強め、158円57銭まで下値を下げた。

・ユ-ロ・円は183円57銭から182円99銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1532ドルから1.1549ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値54,148.84円、高値55,239.40円、安値54,148.84円、終値55,239.40円(前日比1,539.01円高)

・17時時点：ドル・円158円80-90銭、ユ-ロ・円183円10-20銭

【要人発言】

・小泉防衛相

「現時点で自衛隊の中東への派遣は検討していない」

「米国側から中東への正式な自衛隊の派遣要請はない」

【経済指標】

・NZ・10-12月期経常収支：-59.84億NZドル（予想：-48億NZドル、前回-83.65億NZドル→-83.57億NZドル）

・日・2月貿易収支：+573億円（予想：-4600億円、1月：-1兆1635億円）

・南ア・2月消費者物価指数：前年比+3.0％（予想：+3.1％）《TY》