*16:40JST アーレスティ---業績予想と配当予想を修正(増配)

アーレスティ＜5852＞は17日、2026年3月期の通期業績予想および配当予想の修正を発表した。

2026年3月期通期(2025年4月1日-2026年3月31日)連結業績予想数値の修正について、売上高は1,622.00億円、営業利益36.00億円、経常利益22.00億円と前回予想を据え置いた一方、親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想比30.4%増の30.00億円に修正された。1株当たり当期純利益も92円74銭から120円29銭へ上方修正された。修正の背景として、第3四半期決算公表時点では北米ダイカスト事業の動向や為替変動、非営業項目の会計処理おける不確実性があったものの、第4四半期の見通しが一定程度明確となったことが挙げられている。

一方、期末配当予想について、通期の親会社株主に帰属する当期純利益が前回予想を上回る見込みとなったことから、期末配当は従来予想の1株当たり16円00銭から26円00銭へ引き上げられ、10円の増配に修正された。これにより、年間配当は第2四半期末の16円00銭と合わせて42円00銭となる見込みである。《KM》