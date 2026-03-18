関連記事
RIZAPグループ chocoZAP、花王「サクセス」とコラボ企画開始
記事提供元：フィスコ
*16:38JST RIZAPグループ---chocoZAP、花王「サクセス」とコラボ企画開始
RIZAPグループ＜2928＞は16日、子会社RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP」において、運動を楽しく継続するための新たな取組「チョコ活でご褒美体験！」プロジェクトを開始すると発表した。
第1弾として、花王のトータルケアメンズブランド「サクセス」と連携したキャンペーンを実施する。
本キャンペーンでは、chocoZAP有料会員のうち専用アプリからエントリーした利用者を対象に、来店時の特典として「サクセス薬用シャンプーミニボトル」(医薬部外品)を配布する。配布期間は2026年3月16日から2026年4月30日までで、なくなり次第終了。対象店舗は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一都三県に所在するchocoZAP店舗となる。
また、来店ごとにスタンプが付与される仕組みを設け、スタンプを3個集めると抽選企画に応募できる。抽選では3,200名に「花王アイテム詰め合わせ」が当たるダブルチャンスを用意し、継続来店を促進する。
来店時の特典とスタンプ施策を組み合わせることで、利用者が楽しみながら通い続けられる仕組みを構築し、運動習慣の定着を後押しする取組として展開する。《KM》
スポンサードリンク