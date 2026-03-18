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東証グロ－ス指数は大幅反発、原油価格安定でひとまず安心感
*16:22JST 東証グロ－ス指数は大幅反発、原油価格安定でひとまず安心感
東証グロース市場指数 1006.86 ＋32.23／出来高 3億5290万株／売買代金 1856億円東証グロース市場250指数 778.71 ＋27.99／出来高 1億9892万株／売買代金 1633億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反発。値上がり銘柄数は426、値下がり銘柄数は132、変わらずは34。
前日17日の米株式市場でダウ平均は小幅続伸。原油相場が高値から反落後に安定し、長期金利が低下したことが株価の支えとなった。また、住宅関連指標が予想を上回ったことや、プライベートクレジット関連株の回復も手伝い、終日堅調に推移した。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は3.93％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇し、また、海外市場で米長期金利が低下したことが東京市場の株価の支えとなった。さらに、原油価格が高値からの下落後、安定して推移したことが東京市場で安心感となった。一方、引き続き中東情勢や原油価格の先行き不透明感が意識され、株価の重しとなった。また、今週後半は、19日の日米首脳会談のほか、米連邦公開市場委員会（FOMC）、日銀金融政策決定会合、欧州中央銀行（ECB）理事会など、重要イベントが目白押しとなることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、今日の新興市場は買いが優勢で、東証グロース市場指数は終日上げ幅を拡大する動きとなった。
個別では、26年3月期業績と配当予想を上方修正した令和AH＜296A＞、第1四半期営業利益が73.0％増となったtripla＜5136＞、26年3月期業績予想を上方修正し累進還の導入も発表したQLSホールディングス＜7075＞、コーユーイノテックスと顔認証システム導入で包括的業務提携したと発表したアスタリスク＜6522＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、QDレーザ＜6613＞、VALUENEX＜4422＞などが顔を出した。
一方、第1四半期営業損益が2.99億円の赤字となったGA TECH＜3491＞、第1四半期営業損益が1.09億円の赤字となった笑美面＜9237＞、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が5.5％にとどまったBRANU＜460A＞、26年4月期業績予想を下方修正した学びエイド＜184A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、カバー＜5253＞やTKP＜3479＞が下落。値下がり率上位には、アーキテクツSJ＜6085＞、ファンペップ＜4881＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6613|ＱＤレーザ | 1721| 271| 18.69|
2| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 515| 80| 18.39|
3| 3070|ジェリービーンズＧ | 103| 15| 17.05|
4| 6522|アスタリスク | 557| 80| 16.77|
5| 4888|ステラファーマ | 560| 80| 16.67|
6| 464A|ＱＰＳＨＤ | 2632| 372| 16.46|
7| 281A|インフォメティス | 577| 80| 16.10|
8| 296A|令和ＡＨ | 754| 100| 15.29|
9| 9227|マイクロ波化学 | 1144| 150| 15.09|
10| 5136|ｔｒｉｐｌａ | 1591| 170| 11.96|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6085|アキテクツＳＪ | 3300| -700| -17.50|
2| 9237|笑美面 | 764| -150| -16.41|
3| 184A|学びエイド | 375| -57| -13.19|
4| 4881|ファンペップ | 106| -16| -13.11|
5| 460A|ＢＲＡＮＵ | 793| -108| -11.99|
6| 3491|ＧＡ ＴＥＣＨ | 1347| -174| -11.44|
7| 4890|坪田ラボ | 381| -27| -6.62|
8| 442A|クラシコ | 1420| -80| -5.33|
9| 7069|サイバー・バズ | 765| -41| -5.09|
10| 5248|テクノロジーズ | 455| -24| -5.01|《SK》
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