*15:50JST 3月18日本国債市場：債券先物は131円55銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円28銭 高値131円60銭 安値131円24銭 引け131円55銭

2年 1.235％

5年 1.626％

10年 2.200％

20年 3.062％



18日の債券先物6月限は131円28銭で取引を開始し、131円55銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.66％、10年債は4.18％、30年債は4.83％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.90％、英国債は4.69％、オーストラリア10年債は4.89％、NZ10年債は4.58％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・17：00 南アフリカ・2月消費者物価指数（予想：前年比＋3.1％）

・21：30 米・2月生産者物価コア指数（予想：前年比＋3.7％、1月：＋3.6％）

・22：30 カナダ中央銀行政策金利発表（予想：前年比＋2.25％）

・03：00 米連邦公開市場委員会（FOMC）会合（予想：政策金利の据え置き）

・05：00 米・1月対米証券投資（12月：＋280億ドル）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》