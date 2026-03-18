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3月18日本国債市場：債券先物は131円55銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:50JST 3月18日本国債市場：債券先物は131円55銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円28銭 高値131円60銭 安値131円24銭 引け131円55銭
2年 1.235％
5年 1.626％
10年 2.200％
20年 3.062％
18日の債券先物6月限は131円28銭で取引を開始し、131円55銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.66％、10年債は4.18％、30年債は4.83％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.90％、英国債は4.69％、オーストラリア10年債は4.89％、NZ10年債は4.58％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・17：00 南アフリカ・2月消費者物価指数（予想：前年比＋3.1％）
・21：30 米・2月生産者物価コア指数（予想：前年比＋3.7％、1月：＋3.6％）
・22：30 カナダ中央銀行政策金利発表（予想：前年比＋2.25％）
・03：00 米連邦公開市場委員会（FOMC）会合（予想：政策金利の据え置き）
・05：00 米・1月対米証券投資（12月：＋280億ドル）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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