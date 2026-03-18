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出来高変化率ランキング（14時台）～山王、triplaなどがランクイン

2026年3月18日 14:40

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記事提供元：フィスコ

*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～山王、triplaなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月18日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3441＞ 山王　　　　　　　 1191100 　91173.28　 358.37% 0.2925%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　168184 　24669.397　 335.13% 0.0109%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　　3241900 　264404.54　 313.26% 0.1088%
＜6699＞ ダイヤHD　　　　　3840200 　194795.84　 277.59% 0.0182%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　97972 　49084.778　 230.74% 0.0233%
＜381A＞ iF米債35　　　　420246 　169465.144　 228.19% -0.0017%
＜4813＞ ACCESS　　　　915500 　74100.02　 219.01% -0.0066%
＜8014＞ 蝶理　　　　　　　　138100 　95024.2　 202.51% 0.0072%
＜8624＞ いちよし　　　　　　650700 　165758.82　 197.41% 0.1122%
＜5136＞ tripla　　　　478300 　128448.5　 191.84% 0.1125%
＜1627＞ NF電ガス　　　　　11087 　32655.117　 189.6% 0.0544%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　13060 　16893.566　 186.23% 0.0198%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　49226 　25687.444　 181.09% 0.0118%
＜9104＞ 商船三井　　　　　　17921600 　27607889.34　 168.91% 0.1167%
＜3657＞ ポールHD　　　　　1041500 　64268.08　 164.61% -0.0332%
＜6366＞ 千代建　　　　　　　12190000 　3500485.32　 164.1% 0.1755%
＜7383＞ ネットプロHD　　　4751800 　510403.38　 160.59% -0.1441%
＜1811＞ 銭高組　　　　　　　6900 　16441.4　 158.43% 0.0269%
＜2734＞ サーラ　　　　　　　2660500 　741455.82　 158.37% 0.018%
＜4881＞ ファンペップ　　　　16207800 　415608.68　 157.86% -0.1311%
<3491> GATECH　　　　1252800 　404055.86　 155.91% -0.1183%
<9227> マイクロ波化　　　　1080100 　295462.48　 149.84% 0.1509%
<4019> スタメン　　　　　　138600 　25105.42　 141.71% 0.0429%
<2428> ウェルネット　　　　160700 　29897.86　 133.56% 0.0107%
<5711> 三菱マ　　　　　　　3632300 　6233176.18　 132.3% 0.1427%
<3565> アセンテック　　　　761700 　220503.64　 131.77% -0.1157%
<9399> ビート　　　　　　　8593755 　103461.676　 130.05% 0.1724%
<2778> パレモ・HD　　　　597600 　24792.74　 123.65% -0.0514%
<6955> FDK　　　　　　　1223400 　167303.28　 121.38% -0.0037%
<2016> iF米710H　　　211448 　148926.849　 120.53% 0.0038%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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