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出来高変化率ランキング（14時台）～山王、triplaなどがランクイン
*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～山王、triplaなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月18日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3441＞ 山王 1191100 91173.28 358.37% 0.2925%
＜2562＞ 上場ダウH 168184 24669.397 335.13% 0.0109%
＜6838＞ 多摩川HD 3241900 264404.54 313.26% 0.1088%
＜6699＞ ダイヤHD 3840200 194795.84 277.59% 0.0182%
＜1698＞ 上場配当 97972 49084.778 230.74% 0.0233%
＜381A＞ iF米債35 420246 169465.144 228.19% -0.0017%
＜4813＞ ACCESS 915500 74100.02 219.01% -0.0066%
＜8014＞ 蝶理 138100 95024.2 202.51% 0.0072%
＜8624＞ いちよし 650700 165758.82 197.41% 0.1122%
＜5136＞ tripla 478300 128448.5 191.84% 0.1125%
＜1627＞ NF電ガス 11087 32655.117 189.6% 0.0544%
＜2557＞ SMDAMトピ 13060 16893.566 186.23% 0.0198%
＜2634＞ NFSP500ヘ 49226 25687.444 181.09% 0.0118%
＜9104＞ 商船三井 17921600 27607889.34 168.91% 0.1167%
＜3657＞ ポールHD 1041500 64268.08 164.61% -0.0332%
＜6366＞ 千代建 12190000 3500485.32 164.1% 0.1755%
＜7383＞ ネットプロHD 4751800 510403.38 160.59% -0.1441%
＜1811＞ 銭高組 6900 16441.4 158.43% 0.0269%
＜2734＞ サーラ 2660500 741455.82 158.37% 0.018%
＜4881＞ ファンペップ 16207800 415608.68 157.86% -0.1311%
<3491> GATECH 1252800 404055.86 155.91% -0.1183%
<9227> マイクロ波化 1080100 295462.48 149.84% 0.1509%
<4019> スタメン 138600 25105.42 141.71% 0.0429%
<2428> ウェルネット 160700 29897.86 133.56% 0.0107%
<5711> 三菱マ 3632300 6233176.18 132.3% 0.1427%
<3565> アセンテック 761700 220503.64 131.77% -0.1157%
<9399> ビート 8593755 103461.676 130.05% 0.1724%
<2778> パレモ・HD 597600 24792.74 123.65% -0.0514%
<6955> FDK 1223400 167303.28 121.38% -0.0037%
<2016> iF米710H 211448 148926.849 120.53% 0.0038%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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