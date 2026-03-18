*14:21JST セグエグループ---RevoWorks Plus EDR提供開始、FFRIと連携強化

セグエグループ＜3968＞は17日、主力事業会社のジェイズ・コミュニケーションがFFRIセキュリティと協業し、自社開発のインターネット分離ソリューション「RevoWorksシリーズ」とEDR製品「FFRI yarai」を組み合わせた新ソリューション「RevoWorks Plus EDR」の提供を開始したと発表した。

近年、フィッシング攻撃やゼロデイ攻撃などブラウザ起点のサイバー脅威が増加し、従来のEPPでは検知が困難なケースが拡大している。こうした環境下で、本ソリューションはブラウザと端末の両面から多層的な防御を実現し、強固なセキュリティ体制を構築する。

RevoWorksシリーズは、インターネット接続系と業務系ネットワークを物理的に分離する独自技術により、全国400以上の自治体で導入されている実績を有する。これに対し、FFRI yaraiはパターンファイルに依存しない振る舞い検知技術により、未知のマルウェアやゼロデイ攻撃への対応を可能とする。両者を組み合わせることで、外部接点の分離と端末防御の双方から多層的なセキュリティ対策を実現する。

また、クローズドネットワーク環境においても、安全な外部アクセスと高精度な脅威検知を両立し、端末負荷を抑えつつ業務効率を維持できる点も大きな特長である。安全な外部アクセスを実現するブラウザ分離と、未知のマルウェアや脆弱性に対応する次世代 EDR を組み合わせることで、サイバー脅威から業務環境を強力に保護し、安心して業務に集中できる環境を提供する。《KM》