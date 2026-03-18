関連記事
ALiNKインターネット 登山天気アプリに一括データ取得機能追加
記事提供元：フィスコ
*14:15JST ALiNKインターネット---登山天気アプリに一括データ取得機能追加
ALiNKインターネット＜7077＞は17日、日本気象協会と共同運営する登山者向けアプリ「tenki.jp 登山天気」において、「一括データ取得機能」の提供を開始したと発表した。
登山時における通信環境の不安定さを踏まえ、事前に天気情報を取得できる仕組みを導入した。
同機能は、ユーザーが入山前に「マイ山」に登録した山の天気予報を一括で取得し、アプリ内に保存できる点が特長である。これにより、電波が届きにくい山中や山頂においても、事前に取得したデータを参照しながら安全な行動判断が可能となる。
また、通信環境が不安定な場合には、最新データの取得を待たずに、前回取得したキャッシュデータを優先表示する仕組みを採用し、通信タイムアウトを回避して迅速に情報確認ができる。
一方で、通信環境が良好な場合には操作時に自動で最新情報へ更新される仕様とし、常に適切な気象情報に基づく判断を支援する。事前取得データを表示する際には取得時刻および過去データである旨を明示する。登山ルート沿いの天気予報や雷危険度、日の出・日の入り時刻など多様な気象情報を提供する同アプリの利便性向上に寄与する。《KM》
スポンサードリンク