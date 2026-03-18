*14:13JST SDエンターテイメント---宮城県七ヶ宿町へ「園児置き去り防止カメラ カメリアくん」を寄附

SDエンターテイメント＜4650＞は17日、連結子会社エムシーツーが企業版ふるさと納税制度を活用し、宮城県七ヶ宿町に保育園・幼稚園向け「園児置き去り防止カメラ カメリアくん」5セットを寄附したと発表した。当寄附は、地域の子育て環境整備に資する取り組みとして位置付けられている。

近年、保育現場では園児の置き去りに関する事故が増加している。東京都が都内の認可・認証保育所を対象に行った調査では、2017年度14件、2018年度18件、2019年度34件、2020年度28件と4年間で計94件の報告があった。保育士の業務負担増や人手不足も重なり、保育の安全対策強化が喫緊の課題となっている。

「園児置き去り防止カメラ カメリアくん」は前後180度の2レンズによる同時撮影機能を備え、園外活動時の死角をカバーするほか、ICタグと連動して園児が設定範囲から離れると警告音とスマートフォン通知で異常を検知する仕組みを採用している。さらに、通信不要で録画可能であり、最大48時間の保存や4～5時間の連続稼働に対応し、Wi-Fi接続時には遠隔モニタリングも可能とする。これにより、保育士の目視だけに依存しない安全管理体制の構築を支援し、置き去りや迷子事故の未然防止に寄与する。また、記録映像は、職員研修の教材、トラブル時の事実確認、保護者への説明のエビデンスとして活用でき、保育の質向上と業務負担軽減の両立を実現する。《KM》