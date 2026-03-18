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出来高変化率ランキング（13時台）～いちよし、サーラなどがランクイン
*13:48JST 出来高変化率ランキング（13時台）～いちよし、サーラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月18日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3441＞ 山王 1098700 91173.28 355.13% 0.3024%
＜2562＞ 上場ダウH 167184 24669.397 334.79% 0.0106%
＜6838＞ 多摩川HD 2926300 264404.54 305.93% 0.1395%
＜6699＞ ダイヤHD 3368700 194795.84 265.89% 0.0379%
＜4813＞ ACCESS 886900 74100.02 215.44% -0.01%
＜381A＞ iF米債35 313980 169465.144 193.99% -0.0013%
＜2557＞ SMDAMトピ 13060 16893.566 186.23% 0.0198%
＜1627＞ NF電ガス 10603 32655.117 184.07% 0.052%
＜5136＞ tripla 438500 128448.5 181.24% 0.102%
＜8624＞ いちよし 559800 165758.82 178.77% 0.1213%
＜8014＞ 蝶理 102100 95024.2 165.65% 0.006%
＜1811＞ 銭高組 6900 16441.4 158.43% 0.0269%
＜2734＞ サーラ 2588000 741455.82 154.87% 0.0246%
＜9104＞ 商船三井 15840800 27607889.34 153.17% 0.1152%
＜4881＞ ファンペップ 15534000 415608.68 152.90% -0.1229%
＜9227＞ マイクロ波化 1080100 295462.48 149.84% 0.1509%
＜7383＞ ネットプロHD 4287400 510403.38 147.84% -0.1374%
＜3491＞ GATECH 1153800 404055.86 145.78% -0.1242%
＜3657＞ ポールHD 876100 64268.08 143.26% -0.0332%
＜4019＞ スタメン 135800 25105.42 139.08% 0.038%
<1698> 上場配当 44106 49084.778 133.90% 0.0238%
<5711> 三菱マ 3632300 6233176.18 132.30% 0.1427%
<2428> ウェルネット 156100 29897.86 129.94% 0.0092%
<3565> アセンテック 714700 220503.64 123.92% -0.111%
<6366> 千代建 8927800 3500485.32 123.69% 0.1612%
<2254> GX中国EV 56678 29068.518 113.43% -0.0211%
<9399> ビート 7476063 103461.676 112.74% 0.2068%
<6955> FDK 1125800 167303.28 111.27% -0.0113%
<2778> パレモ・HD 538100 24792.74 110.99% -0.0441%
<3463> いちごホテ 3326 127493.94 108.55% -0.0151%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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