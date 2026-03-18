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出来高変化率ランキング（13時台）～いちよし、サーラなどがランクイン

2026年3月18日 13:48

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記事提供元：フィスコ

*13:48JST 出来高変化率ランキング（13時台）～いちよし、サーラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月18日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3441＞ 山王　　　　　　　 　1098700 　91173.28　 355.13% 0.3024%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　 　167184 　24669.397　 334.79% 0.0106%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　 　2926300 　264404.54　 305.93% 0.1395%
＜6699＞ ダイヤHD　　　　 　3368700 　194795.84　 265.89% 0.0379%
＜4813＞ ACCESS　　　 　886900 　74100.02　 215.44% -0.01%
＜381A＞ iF米債35　　　 　313980 　169465.144　 193.99% -0.0013%
＜2557＞ SMDAMトピ　　 　13060 　16893.566　 186.23% 0.0198%
＜1627＞ NF電ガス　　　　 　10603 　32655.117　 184.07% 0.052%
＜5136＞ tripla　　　 　438500 　128448.5　 181.24% 0.102%
＜8624＞ いちよし　　　　　 　559800 　165758.82　 178.77% 0.1213%
＜8014＞ 蝶理　　　　　　　 　102100 　95024.2　 165.65% 0.006%
＜1811＞ 銭高組　　　　　　 　6900 　16441.4　 158.43% 0.0269%
＜2734＞ サーラ　　　　　　 　2588000 　741455.82　 154.87% 0.0246%
＜9104＞ 商船三井　　　　　 　15840800 　27607889.34　 153.17% 0.1152%
＜4881＞ ファンペップ　　　 　15534000 　415608.68　 152.90% -0.1229%
＜9227＞ マイクロ波化　　　 　1080100 　295462.48　 149.84% 0.1509%
＜7383＞ ネットプロHD　　 　4287400 　510403.38　 147.84% -0.1374%
＜3491＞ GATECH　　　 　1153800 　404055.86　 145.78% -0.1242%
＜3657＞ ポールHD　　　　 　876100 　64268.08　 143.26% -0.0332%
＜4019＞ スタメン　　　　　 　135800 　25105.42　 139.08% 0.038%
<1698> 上場配当　　　　　 　44106 　49084.778　 133.90% 0.0238%
<5711> 三菱マ　　　　　　 　3632300 　6233176.18　 132.30% 0.1427%
<2428> ウェルネット　　　 　156100 　29897.86　 129.94% 0.0092%
<3565> アセンテック　　　 　714700 　220503.64　 123.92% -0.111%
<6366> 千代建　　　　　　 　8927800 　3500485.32　 123.69% 0.1612%
<2254> GX中国EV　　　 　56678 　29068.518　 113.43% -0.0211%
<9399> ビート　　　　　　 　7476063 　103461.676　 112.74% 0.2068%
<6955> FDK　　　　　　 　1125800 　167303.28　 111.27% -0.0113%
<2778> パレモ・HD　　　 　538100 　24792.74　 110.99% -0.0441%
<3463> いちごホテ　　　　 　3326 　127493.94　 108.55% -0.0151%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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