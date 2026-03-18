*12:42JST tripla---1Qは2ケタ増収増益、主要サービス「tripla Book」の施設数が順調に増加

tripla ＜5136＞は17日、2026年10月期第1四半期（25年11月-26年1月）連結決算を発表した。営業収益が前年同期比26.6%増の8.13億円、営業利益が同73.0%増の2.15億円、経常利益が同58.6%増の2.38億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同35.7%増の1.61億円となった。

同社グループのホスピタリティソリューション事業においては、顧客価値向上のため、主要サービスである「tripla Book」及び「tripla Bot」、宿泊業界特化型のCRM・MAツールである「tripla Connect」等の機能改善を行うとともに、広告運用代行サービス「tripla Boost」、主要な国際的旅行予約サイトに加えて東アジア・東南アジアのローカル旅行予約サイトからの集客も実現する「tripla Link/Nexus」、宿泊中の必要情報を集約した旅ナカ専用サービス「tripla Guide」を提供してきた。なお、グループの成長戦略の柱である海外展開において、2026年2月に、タイの非連結子会社による事業譲受（予約エンジン事業）に関する取締役会決議を行ったほか、オーストラリア子会社設立に関する取締役会決議を行っている。取り組みの結果、tripla Bookの施設数は、当第1四半期において、前年度末より198施設増の4,038施設、tripla Botの施設数は、当第1四半期において、前年度末より35施設増の2,171施設、tripla Connectの施設数は、当第1四半期において、前年度末より95施設増の1,356施設となった。また、取扱高・GMV（Gross Merchandise Value）も、当第1四半期において、前年同期比32.4%増の506.28億円となった。加えて、同社グループが提供する各種サービスの稼働施設数（同社グループ会社を含め、いずれかのサービスが稼働している施設数）は、2025年12月末時点で10,000施設を突破した。

2026年10月期通期の連結業績予想については、営業収益が前期比35.7%増の34.93億円、営業利益が同45.4%増の7.55億円、経常利益が同39.4%増の8.13億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同1.7%増の5.10億円とする期初計画を据え置いている。《KM》