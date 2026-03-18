*12:39JST 三陽商会---新ブランドAUREME、26年秋冬より展開開始

三陽商会＜8011＞は17日、新ブランド「AUREME(オーレム)」を2026年秋冬シーズンより展開開始すると発表した。

2026年9月に店舗およびECでの販売を開始し、5年後にはファッションビルを中心に約10店舗の展開を目指す。ディレクターには長年国内アパレル企業で企画・デザイン・ディレクションを手がけてきた櫛部美佐子氏を起用する。

「AUREME」の展開開始は、同社が中期経営計画(2026年2月期-2028年2月期）において掲げる新規自社ブランド開発の一環である。

同社は、特に百貨店以外の販路であるファッションビルや商業施設、ECを主販路としたブランド開発を重要戦略の１つとしている。同社は当該方針のもと、「AUREME」をファッションビル・EC中心の販路開拓と新規顧客層の獲得によるブランドポートフォリオの補完を図る新ブランドと位置付けている。

「AUREME」は、「空気をまとい素肌に寄り添う未来のための日常着」をコンセプトに掲げる。ウィメンズを中心に誰もが着こなしを選べる設計とし、性別による境界は設けていない。

コレクションは「FUNCTION」「DAILY USE」「COMFORTABLE」の3カテゴリーで構成され、機能性・快適さ・デザイン性を融合した商品を提案する。

展開スケジュールは、2026年3月17日に公式Instagramを開設、2026年4月21日にデビューコレクションショーを開催、2026年7月上旬に公式サイト開設およびEC予約販売開始、2026年9月上旬には都内1店舗を出店し販売を開始する予定である。《KM》