*12:37JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に5日ぶり反発、アドバンテストが1銘柄で約327円分押し上げ

18日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり198銘柄、値下がり27銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅反発。1198.05円高の54898.44円（出来高概算10億8367万株）で前場の取引を終えている。

前日17日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は46.85ドル高の46993.26ドル、ナスダックは105.35ポイント高の22479.53で取引を終了した。原油相場が高値から反落後に安定したため、安心感から寄り付き後、上昇。住宅関連指標が予想を上回ったほか、原油動向に連れたインフレ懸念の緩和で長期金利が低下、さらに、プライベートクレジット関連株の回復も手伝い、終日堅調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、18日の日経平均は448.45円高の54148.84円と反発して取引を開始した。米国株高の流れを引き継ぎ、買い先行で始まった後も上げ幅を広げる展開となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことに加え、日経平均は昨日までの4日続落で1300円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。また、中東情勢の悪化による原油の供給不安が一時後退したことも投資家心理の改善につながった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、信越化＜4063＞、三菱商＜8058＞、フジクラ＜5803＞、豊田通商＜8015＞、三井物＜8031＞、ディスコ＜6146＞、京セラ＜6971＞、ファナック＜6954＞、ファーストリテ＜9983＞、テルモ＜4543＞、伊藤忠＜8001＞などの銘柄が上昇。

一方、中外薬＜4519＞、コナミG＜9766＞、ソニーG＜6758＞、イビデン＜4062＞、バンナムHD＜7832＞、ニトリHD<9843>、エムスリー<2413>、富士通<6702>、ローム<6963>、良品計画<7453>、花王<4452>、コムシスHD<1721>、NEC<6701>、サイバー<4751>、ZOZO<3092>などの銘柄が下落。

業種別では、海運業、石油・石炭製品、卸売業を筆頭に全業種が上昇した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約327円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、三菱商＜8058＞、信越化＜4063＞、フジクラ＜5803＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは中外薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約38円押し下げた。同2位はソニーG＜6758＞となり、コナミG＜9766＞、イビデン＜4062＞、バンナムHD＜7832＞、エムスリー<2413>、ニトリHD<9843>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 54898.44(+1198.05)

値上がり銘柄数 198(寄与度+1274.36)

値下がり銘柄数 27(寄与度-76.31)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 24770 1225 327.57

＜9984＞ ソフトバンクG 3735 191 153.22

＜8035＞ 東エレク 39770 990 99.27

＜6762＞ TDK 2200 91 45.63

＜8058＞ 三菱商事 5719 422 42.32

＜4063＞ 信越化 6669 236 39.44

＜5803＞ フジクラ 25550 945 31.59

＜8031＞ 三井物産 6614 409 27.34

＜8015＞ 豊田通商 6678 245 24.57

＜9983＞ ファーストリテ 65390 290 23.26

＜6954＞ ファナック 6132 100 16.71

＜6146＞ ディスコ 69840 2490 16.65

＜6971＞ 京セラ 2524 60 16.04

<6367> ダイキン工業 19470 360 12.03

<5802> 住友電気工業 9870 345 11.53

＜8001＞ 伊藤忠商事 2131 67 11.20

<6988> 日東電工 3308 66 11.03

<7741> HOYA 28335 655 10.95

＜4543＞ テルモ 2131.5 40.5 10.83

<8053> 住友商事 6015 294 9.83



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4519＞ 中外製薬 8939 -379 -38.00

＜6758＞ ソニーG 3280 -47 -7.86

＜9766＞ コナミG 20425 -230 -7.69

＜4062＞ イビデン 8407 -92 -6.15

＜7832＞ バンナムHD 4196 -39 -3.91

<2413> エムスリー 1644.5 -22.5 -1.80

<9843> ニトリHD 2816.5 -19 -1.59

<6702> 富士通 3479 -43 -1.44

<7453> 良品計画 3646 -21 -1.40

<6963> ローム 3312 -28 -0.94

<4452> 花王 6273 -22 -0.74

<3092> ZOZO 1113.5 -6.5 -0.65

<1721> コムシスHD 5383 -18 -0.60

<6532> ベイカレント 4368 -17 -0.57

<6701> 日本電気 4167 -33 -0.55

<9020> 東日本旅客鉄道 3713 -43 -0.43

<4751> サイバーエージェント 1422 -14 -0.37

<3697> SHIFT 645.3 -8.7 -0.29

<2503> キリンHD 2587.5 -8.5 -0.28

<9147> NXHD 3701 -28 -0.28《CS》