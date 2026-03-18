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ダイナミックマッププラットフォーム 高速道路直結型ステーションハブ協議会本格始動
記事提供元：フィスコ
*11:58JST ダイナミックマッププラットフォーム---高速道路直結型ステーションハブ協議会本格始動
ダイナミックマッププラットフォーム＜336A＞は17日、複数企業とともに設立した「高速道路直結型ステーションハブ推進協議会」について、2026年3月より本格的に実装に向けた検討を開始したと発表した。
同協議会は2025年5月に設立され、メンバー募集や活動内容の検討などの準備を経て本格始動に至った。
本コンソーシアムには、AOI Pro.、大林組＜1802＞、JFEエンジニアリング、ダイフク＜6383＞、中部電力＜9502＞、T2、日東工業＜6651＞、富士通＜6702＞、三井倉庫ロジスティクス、三菱地所＜8802＞、三菱重工業＜7011＞、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが参画し、物流、自動運転、不動産、エネルギーといった分野横断で知見を集約する。これにより、民間投資の最適化と持続可能な事業モデルの構築を図り、次世代ステーションハブの実現を目指す。
背景には、人口減少に伴う地域収益力の向上や脱炭素化、2024年問題に代表される輸送網維持などの社会課題がある。こうした課題解決に向け、モビリティ・ハブ構想が進む中で、異業種連携による新たな地域価値創出が求められている。
主な検討内容として、高速道路直結の立地を生かした人流・物流の集約拠点の開発、地域のにぎわい創出やウェルビーイング実現に資する機能設計、自動運転車両や自動倉庫を含む設備検討、さらには再生可能エネルギー活用によるカーボンニュートラルなインフラ構築などが挙げられる。
将来的には全国のハブを通じて人・物・情報をつなぎ、地域活性化と環境共生の両立を図る構想である。《KM》
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