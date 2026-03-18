*11:43JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:東京電力HD、三菱マ、アトミクスなど

＜9501＞ 東京電力HD 713.4 +100

ストップ高。経営再建計画の柱とする外部企業との資本提携について、国内外の投資ファンドや事業会社など数十社が関心を示していることがわかったと一部で伝わっている。同社では年内にも提携先を絞り込んでいくもよう。国が議決権の過半を握る状況は継続を前提とし、株式の非上場化も視野に入れているとされ、TOBプレミアムなどへの期待が高まる方向とみられる。米投資ファンドのKKRやベインキャピタルも名乗りとされている。

＜5711＞ 三菱マ 5603 +700

ストップ高。日米両政府は19日の首脳会談において、レアアースやリチウム、銅の共同開発で合意すると報じられている。米国内で日本企業が参加する事業を推進するとされている。同社はインディアナ州でのレアアース精錬事業に出資・参加を調整、「廃永久磁石」などからレアアースやレアメタルを回収して利用する。加えて、銅の製錬計画も予定、使用済み電子基板を原料として生産する英社を通じて協力する計画のようだ。

＜4666＞ パーク24 2105.5 +200.5

大幅続伸。英国事業の清算を踏まえた業績予想の修正を発表している。売上高は4450億円から4100億円に下方修正も、純利益は240億円から260億円に上方修正。法人税等調整額が益金として算入されることが背景。長年の課題であった事業の整理が進むこともあって、ポジティブな反応へとつながっている。また、想定以上に期末の株主資本が積み上がることになるため、株主還元策の拡充も意識されているようだ。

＜4625＞ アトミクス 1039 カ -

ストップ高買い気配。道路交通法が改正され、4月1日からは自転車の交通違反に「青切符」が導入される。ながらスマホや信号無視のほか、通行区分違反や一時不停止なども罰金対象とされてくる。こうした新制度の導入によって自転車レーンの整備なども今後は進んでいく可能性も高いとみられ、道路標示用塗料でトップとされる同社の活躍余地の広がりが期待されているようだ。

＜6366＞ 千代化建 1198 +150

大幅反発。トヨタ自動車とともに、水を電気分解して水素をつくる装置を2029年から量産すると報じられている。トヨタ本社工場で実証機が完成、5月頃から本格稼働予定のようだ。実証機では、「MIRAI」約18台分に相当する水素を1時間で製造できるとされている。中東情勢の緊迫化で原油の供給不安が高まっている中、より関心が高まる状況にもつながっている。

＜5136＞ tripla 1584 +163

大幅に4日続伸。26年10月期第1四半期（25年11月-26年1月）の営業利益を前年同期比73.0％増の2.15億円と発表している。主要サービス「tripla Book」の施設数が前期末比198施設増の4038施設に増加した。取扱高・GMV（Gross Merchandise Value）も前年同期比32.4％増の506.28億円となった。また、自社の事業は日中関係や中東情勢など外部要因の直接的な影響を受けにくい構造という。通期予想は前期比45.4％増の7.55億円で据え置いた。

＜4075＞ ブレインズ 1941 +123

昨年来高値。アイシン＜7259＞と共同で申請したプロジェクトが、AWSジャパンが実施するフィジカルAI開発支援プログラムに採択されたと発表している。同プログラムを通じ、ブレインズテクノロジーが培ってきたAI異常検知プラットフォームの高度なデータ解析技術を基盤に、設備や環境の状態をAIが理解・判断する技術を発展させてアイシンと共同で物理世界で自律的に動作する「フィジカルAI」領域へ展開させるとしている。

＜7075＞ QLSホールディングス 835 +66

大幅に続伸。26年3月期の営業利益予想を従来の6.71億円から8.65億円（前期実績6.10億円）に上方修正している。保育事業や介護福祉事業が好調に推移していることに加え、人材派遣事業も主力の自動車ディーラーへの派遣需要が高い状態で推移しているため。また、27年3月期から配当方針を変更し、累進還元（累進配当及び累進優待）の導入を決めたとしている。《YY》