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出来高変化率ランキング（10時台）～オープンワーク、山王などがランクイン

2026年3月18日 10:41

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記事提供元：フィスコ

*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～オープンワーク、山王などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月18日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3441＞ 山王　　　　　　　 740200 　91173.28　 336.11% 0.2876%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　　1961800 　264404.54　 270.85% 0.1913%
＜6699＞ ダイヤHD　　　　　2376200 　194795.84　 230% 0.0927%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　12950 　16893.566　 185.18% 0.0114%
＜4813＞ ACCESS　　　　680300 　74100.02　 184.85% -0.0066%
＜381A＞ iF米債35　　　　258213 　169465.144　 161.09% -0.0017%
＜5136＞ tripla　　　　333100 　128448.5　 147.2% 0.1069%
＜1811＞ 銭高組　　　　　　　6300 　16441.4　 146.84% 0.014%
＜4019＞ スタメン　　　　　　129200 　25105.42　 132.7% 0.0347%
＜4881＞ ファンペップ　　　　12134800 　415608.68　 124.35% -0.1065%
＜2734＞ サーラ　　　　　　　2016000 　741455.82　 123.42% 0.0151%
＜5711＞ 三菱マ　　　　　　　3148100 　6233176.18　 114.18% 0.1315%
＜3565＞ アセンテック　　　　597200 　220503.64　 101.94% -0.1015%
＜3491＞ GATECH　　　　754900 　404055.86　 95.06% -0.1176%
＜7383＞ ネットプロHD　　　2726300 　510403.38　 92.2% -0.1197%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　677000 　295462.48　 91.01% 0.0995%
＜3657＞ ポールHD　　　　　537700 　64268.08　 84.85% -0.0332%
＜6955＞ FDK　　　　　　　873100 　167303.28　 80.62% 0.0189%
＜4563＞ アンジェス　　　　　2659600 　84185.58　 79.26% 0%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　236928 　178343.022　 77.29% 0.0018%
<6366> 千代建　　　　　　　5905900 　3500485.32　 73.24% 0.144%
<3415> トウキョベース　　　1341600 　257204.18　 62.15% -0.0338%
<2330> フォーサイド　　　　427700 　27656.12　 56.96% 0.0413%
<8014> 蝶理　　　　　　　　39500 　95024.2　 52.31% 0.0084%
<2017> iFJPX150　　44717 　36957.861　 51.85% 0.0171%
<3463> いちごホテ　　　　　2021 　127493.94　 51.76% -0.0193%
<5724> アサカ理研　　　　　186800 　419639.4　 48.84% 0.0525%
<278A> テラドローン　　　　333700 　532661.44　 48.59% -0.0489%
<7250> 太平洋　　　　　　　50900 　86432.6　 45.57% 0%
<5139> オープンワーク　　　55000 　32337.54　 40.33% 0.0394%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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