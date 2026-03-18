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出来高変化率ランキング（10時台）～オープンワーク、山王などがランクイン
*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～オープンワーク、山王などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月18日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3441＞ 山王 740200 91173.28 336.11% 0.2876%
＜6838＞ 多摩川HD 1961800 264404.54 270.85% 0.1913%
＜6699＞ ダイヤHD 2376200 194795.84 230% 0.0927%
＜2557＞ SMDAMトピ 12950 16893.566 185.18% 0.0114%
＜4813＞ ACCESS 680300 74100.02 184.85% -0.0066%
＜381A＞ iF米債35 258213 169465.144 161.09% -0.0017%
＜5136＞ tripla 333100 128448.5 147.2% 0.1069%
＜1811＞ 銭高組 6300 16441.4 146.84% 0.014%
＜4019＞ スタメン 129200 25105.42 132.7% 0.0347%
＜4881＞ ファンペップ 12134800 415608.68 124.35% -0.1065%
＜2734＞ サーラ 2016000 741455.82 123.42% 0.0151%
＜5711＞ 三菱マ 3148100 6233176.18 114.18% 0.1315%
＜3565＞ アセンテック 597200 220503.64 101.94% -0.1015%
＜3491＞ GATECH 754900 404055.86 95.06% -0.1176%
＜7383＞ ネットプロHD 2726300 510403.38 92.2% -0.1197%
＜9227＞ マイクロ波化 677000 295462.48 91.01% 0.0995%
＜3657＞ ポールHD 537700 64268.08 84.85% -0.0332%
＜6955＞ FDK 873100 167303.28 80.62% 0.0189%
＜4563＞ アンジェス 2659600 84185.58 79.26% 0%
＜1482＞ 米債ヘッジ 236928 178343.022 77.29% 0.0018%
<6366> 千代建 5905900 3500485.32 73.24% 0.144%
<3415> トウキョベース 1341600 257204.18 62.15% -0.0338%
<2330> フォーサイド 427700 27656.12 56.96% 0.0413%
<8014> 蝶理 39500 95024.2 52.31% 0.0084%
<2017> iFJPX150 44717 36957.861 51.85% 0.0171%
<3463> いちごホテ 2021 127493.94 51.76% -0.0193%
<5724> アサカ理研 186800 419639.4 48.84% 0.0525%
<278A> テラドローン 333700 532661.44 48.59% -0.0489%
<7250> 太平洋 50900 86432.6 45.57% 0%
<5139> オープンワーク 55000 32337.54 40.33% 0.0394%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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