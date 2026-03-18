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出来高変化率ランキング（9時台）～若築建、山王などがランクイン
*10:15JST 出来高変化率ランキング（9時台）～若築建、山王などがランクイン
若築建＜1888＞がランクイン（9時40分時点）。急反発。前日取引終了後に、26年3月
期業績予想を上方修正している。営業利益は63.50億円（前期比21.6％増）予想。前
回予想から10％ほど引き上げた。手持ち工事の採算性が改善し、完成工事総利益率
が前回業績予想を上回る見通し。期末配当（＝年間配当）は132円とした。前回予想
は131円、前期は126円だった。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月18日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3441＞ 山王 477400 91173.28 306.95% 0.2442%
＜6838＞ 多摩川HD 1318300 264404.54 228.04% 0.1665%
＜6699＞ ダイヤHD 1690900 194795.84 190.56% 0.1291%
＜2557＞ SMDAMトピ 12780 16893.566 183.55% 0.0078%
＜4813＞ ACCESS 559300 74100.02 161.55% 0.0217%
＜1811＞ 銭高組 6200 16441.4 144.82% 0.0117%
＜4019＞ スタメン 127800 25105.42 131.32% 0.0264%
＜5136＞ tripla 285800 128448.5 128.16% 0.0992%
＜2734＞ サーラ 1831000 741455.82 111.52% 0.0037%
＜381A＞ iF米債35 140461 169465.144 94.78% -0.0026%
＜4881＞ ファンペップ 8185900 415608.68 80.78% -0.0655%
＜5711＞ 三菱マ 2391200 6233176.18 80.74% 0.1046%
＜4563＞ アンジェス 2637600 84185.58 78.3% 0.0178%
＜1482＞ 米債ヘッジ 230260 178343.022 74.04% 0.0018%
＜9227＞ マイクロ波化 577200 295462.48 72.73% 0.0895%
＜3565＞ アセンテック 457900 220503.64 71.08% -0.1237%
＜3491＞ GATECH 591000 404055.86 67.79% -0.1275%
＜7383＞ ネットプロHD 2075300 510403.38 61.21% -0.1596%
＜6955＞ FDK 731200 167303.28 60.7% -0.017%
<2330> フォーサイド 393300 27656.12 48.12% 0.0495%
<6366> 千代建 4699900 3500485.32 47.79% 0.1221%
<3415> トウキョベース 1107700 257204.18 41.93% -0.0653%
<7250> 太平洋 47700 86432.6 38.96% 0%
<8014> 蝶理 34400 95024.2 38.12% 0.0048%
<5724> アサカ理研 166300 419639.4 37.23% 0.0566%
<2315> CAICA D 2578400 134646.5 34.7% -0.0595%
<3657> ポールHD 318600 64268.08 30.14% -0.0199%
<278A> テラドローン 275000 532661.44 29.19% -0.0473%
<213A> 上日経半 322370 77757.821 27.4% 0.0132%
＜1888＞ 若築建 21500 75361.7 25.75% 0.0965%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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