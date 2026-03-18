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出来高変化率ランキング（9時台）～若築建、山王などがランクイン

2026年3月18日 10:15

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記事提供元：フィスコ

*10:15JST 出来高変化率ランキング（9時台）～若築建、山王などがランクイン
若築建＜1888＞がランクイン（9時40分時点）。急反発。前日取引終了後に、26年3月
期業績予想を上方修正している。営業利益は63.50億円（前期比21.6％増）予想。前
回予想から10％ほど引き上げた。手持ち工事の採算性が改善し、完成工事総利益率
が前回業績予想を上回る見通し。期末配当（＝年間配当）は132円とした。前回予想
は131円、前期は126円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月18日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3441＞ 山王　　　　　　　 477400 　91173.28　 306.95% 0.2442%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　　1318300 　264404.54　 228.04% 0.1665%
＜6699＞ ダイヤHD　　　　　1690900 　194795.84　 190.56% 0.1291%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　12780 　16893.566　 183.55% 0.0078%
＜4813＞ ACCESS　　　　559300 　74100.02　 161.55% 0.0217%
＜1811＞ 銭高組　　　　　　　6200 　16441.4　 144.82% 0.0117%
＜4019＞ スタメン　　　　　　127800 　25105.42　 131.32% 0.0264%
＜5136＞ tripla　　　　285800 　128448.5　 128.16% 0.0992%
＜2734＞ サーラ　　　　　　　1831000 　741455.82　 111.52% 0.0037%
＜381A＞ iF米債35　　　　140461 　169465.144　 94.78% -0.0026%
＜4881＞ ファンペップ　　　　8185900 　415608.68　 80.78% -0.0655%
＜5711＞ 三菱マ　　　　　　　2391200 　6233176.18　 80.74% 0.1046%
＜4563＞ アンジェス　　　　　2637600 　84185.58　 78.3% 0.0178%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　230260 　178343.022　 74.04% 0.0018%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　577200 　295462.48　 72.73% 0.0895%
＜3565＞ アセンテック　　　　457900 　220503.64　 71.08% -0.1237%
＜3491＞ GATECH　　　　591000 　404055.86　 67.79% -0.1275%
＜7383＞ ネットプロHD　　　2075300 　510403.38　 61.21% -0.1596%
＜6955＞ FDK　　　　　　　731200 　167303.28　 60.7% -0.017%
<2330> フォーサイド　　　　393300 　27656.12　 48.12% 0.0495%
<6366> 千代建　　　　　　　4699900 　3500485.32　 47.79% 0.1221%
<3415> トウキョベース　　　1107700 　257204.18　 41.93% -0.0653%
<7250> 太平洋　　　　　　　47700 　86432.6　 38.96% 0%
<8014> 蝶理　　　　　　　　34400 　95024.2　 38.12% 0.0048%
<5724> アサカ理研　　　　　166300 　419639.4　 37.23% 0.0566%
<2315> CAICA　D　　　2578400 　134646.5　 34.7% -0.0595%
<3657> ポールHD　　　　　318600 　64268.08　 30.14% -0.0199%
<278A> テラドローン　　　　275000 　532661.44　 29.19% -0.0473%
<213A> 上日経半　　　　　　322370 　77757.821　 27.4% 0.0132%
＜1888＞ 若築建　　　　　　　21500 　75361.7　 25.75% 0.0965%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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