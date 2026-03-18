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個別銘柄戦略: アインHDやユニシアHDに注目
*09:16JST 個別銘柄戦略: アインHDやユニシアHDに注目
昨日17日の米株式市場でNYダウは46.85ドル高の46,993.26ドル、ナスダック総合指数は105.35pt高の22,479.53pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比685円高の54,105円。為替は1ドル＝158.90-159.00円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が6.35億円と前年同期の3.37億円の赤字から黒字に転じたプロレド＜7034＞、第3四半期営業利益が69.2％増となったアインHD＜9627＞、営業利益が前期32.8％増・今期26.8％増予想と発表した東京ベース＜3415＞、営業損益が前期2.38億円の赤字だが今期20.14億円の黒字予想と発表したポールHD＜3657＞、26年3月期に特別配当を実施すると発表した東映＜9605＞、26年3月期配当予想を上方修正したT&DHD＜8795＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が37.0％増と第1四半期の44.3％減から増益に転じた明豊エンター＜8927＞、配当方針を変更し26年12月期初配実施を発表したオープンワーク＜5139＞、株主優待の実施回数を年1回から年2回へ変更すると発表したユニシアHD＜3547＞、中間配当の導入と年間配当予想の上方修正を発表し株主優待を年1回から2回に変更すると発表した大阪油化工業＜4124＞、生麺の受託製造を開始すると発表したTrail＜3358＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が2.35億円の赤字となったグッドコムA＜3475＞、東証スタンダードでは、配当方針の変更と1対3の株式分割を発表したが営業利益が前期3.2倍に対し今期29.6％減予想と発表したアセンテック＜3565＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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