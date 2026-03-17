*17:20JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、夕方にかけて失速

17日の東京市場でドル・円は伸び悩み。原油相場の再上昇でドル買いが先行し、朝方に159円03銭を付けた後は上昇基調に。午後はNY原油先物(WTI)の堅調地合いで原油高に振れると159円49銭まで値を上げたが、夕方にかけて上昇分を削った。

・ユ-ロ・円は183円24銭から182円82銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1507ドルから1.1466ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値54,286.26円、高値54,388.43円、安値53,482.59円、終値53,700.39円(前日比50.76円安)

・17時時点：ドル・円159円10-20銭、ユ-ロ・円182円90-00銭

【金融政策】

・豪準備銀行政策金利：4.10％（予想：4.10％、前回3.85％）

「幅広いデータで、2025年後半にインフレ圧力が大きく強まったことを確認」

「インフレの加速の一部は一時的要因を反映していると評価」

「労働市場がやや引き締まり、需給逼迫圧力が以前よりもやや大きいと判断」

「インフレはしばらくの間目標を上回って推移する可能性」

「中東の情勢展開は不確実、世界および国内のインフレに上乗せとなる可能性」

「物価安定と完全雇用を実現するという自らの責務に集中」

【要人発言】

・ブロック豪準備銀行（RBA）総裁

「インフレは既に高すぎた」

「燃料費の高騰は利上げの理由ではない」

「政策金利、CPIが目標値に戻る見通しと整合していなかった」

「利上げ、5月まで待つことについて活発な議論」

「利上げ反対派、タカ派的な据え置きを望んだ」

・片山財務相

「為替、いかなる時も万全の対応とる」

「金融市場全般に大きな変動が生じている」

・植田日銀総裁

「長期金利が急激に上昇する例外的な状況では、機動的にオペ実施」

「国債追加発行、中長期的な財政健全化に市場の信頼が維持されているかが重要」

【経済指標】

・特になし《TY》