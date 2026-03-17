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東証グロ－ス指数は大幅反落、朝高の後は売り優勢
*17:05JST 東証グロ－ス指数は大幅反落、朝高の後は売り優勢
東証グロース市場指数 974.63 -15.04／出来高 4億109万株／売買代金 2154億円東証グロース市場250指数 750.72 -12.38／出来高 2億3705万株／売買代金 1904億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反落。値下がり銘柄数は335、値上がり銘柄数は213、変わらずは43。
前日16日の米株式市場でダウ平均は5日ぶり反発。アラブ首長国連邦（UAE）の主要港の再開や、トランプ政権がホルムズ海峡の燃料輸送を支援するため各国に協力要請したことなどを受け原油価格が下落し、株価の支えとなった。また、金利低下に加え、半導体のエヌビディアのイベントへの期待が相場を支援した。
今日のグロ－ス市場は朝高の後は売りに押される展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.10％安となった。朝方は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、原油価格が上昇一服となったことが東京市場で安心感となった。ただ、朝方の買い一巡後は、売りに押され、東証グロース市場指数は午前の中頃からは昨日の水準近辺での動きとなり、午後はマイナス圏で下げ幅を拡大した。引き続き中東情勢や原油価格の先行き不透明感が意識されたことに加え、今週は米連邦公開市場委員会（FOMC）、日銀金融政策決定会合、欧州中央銀行（ECB）理事会が開催される中銀ウイークとなることから、これらの結果を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。さらに、ダウ平均先物が時間外取引で下げ幅を広げたことも東京市場の株価の重しとなった。東証グロース市場の売買高は3月4日以来の4億株乗せとなった。
個別では、営業利益が前期73.2％増に対し今期8.1％増予想と発表したアールプランナー＜2983＞、営業利益が前期2.0倍・今期55.6％増予想で配当方針の変更と27年1月期初配実施も発表し前日ストップ高となり本日は売りが優勢となったノースサンド＜446A＞、信用取引規制が嫌気されたパワーエックス＜485A＞、前日まで2日連続ストップ高の反動安となったVALUENEX＜4422＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やSyns＜290A＞が下落。値下がり率上位には、ソフトフロン＜2321＞、オンコリス＜4588＞などが顔を出した。
一方、上期営業損益が0.72億円の黒字と前年同期の0.07億円の赤字から黒字に転じたブレインズ＜4075＞、発行済株式数の1.72％上限の自社株買いを発表したオプロ＜228A＞、RFIDセルフレジ関連特許権を再取得すると発表したアスタリスク＜6522＞、再発髄膜腫を対象とするBNCT用医薬品「ボロファラン(10B)」の 承認を申請したと発表したステラファーマ＜4888＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、IGS＜4265＞、インフォメティス＜281A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4265|ＩＧＳ | 420| 80| 23.53|
2| 6522|アスタリスク | 477| 80| 20.15|
3| 281A|インフォメティス | 497| 80| 19.18|
4| 278A|テラドローン | 3125| 501| 19.09|
5| 4075|ブレインズ | 1818| 288| 18.82|
6| 4888|ステラファーマ | 480| 66| 15.94|
7| 3803|イメージ情 | 748| 100| 15.43|
8| 456A|ヒューマンメイド | 4220| 545| 14.83|
9| 184A|学びエイド | 432| 39| 9.92|
10| 9237|笑美面 | 914| 64| 7.53|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2321|ソフトフロン | 321| -80| -19.95|
2| 4588|オンコリス | 2241| -500| -18.24|
3| 2983|アールプランナー | 1771| -330| -15.71|
4| 6085|アキテクツＳＪ | 4000| -700| -14.89|
5| 264A|Ｓｃｈｏｏ | 531| -65| -10.91|
6| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 435| -53| -10.86|
7| 4893|ノイルイミューン | 185| -20| -9.76|
8| 7409|ＡｅｒｏＥｄｇｅ | 4030| -415| -9.34|
9| 7777|３Ｄマトリクス | 476| -45| -8.64|
10| 4882|ペルセウス | 234| -19| -7.51|《SK》
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