*16:40JST アセンテック---26年1月期は2ケタ増収・大幅増益、全事業領域で2ケタ増収を達成

アセンテック＜3565＞は17日、2026年1月期連結決算を発表した。売上高は前期比19.5%増の174.26億円、営業利益は同227.3%増の28.40億円、経常利益は同137.5%増の28.94億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同139.6%増の20.59億円となった。利益面では中期経営計画を1年前倒しで達成した。

各事業部門売上について、仮想デスクトップ143.9億円（前期比15.2%増）、クラウドインフラ25.7億円（同34.1%増）、ゼロトラストセキュリティ4.5億円（同169.6%増）と全事業領域とも前期比2ケタ増収を達成した。また「リモートPCアレイ」が好調を維持し、2026年1月期累計出荷台数は348台（前期出荷数161台）と倍増し、今後も地方自治体、民間ともに伸張する見込みである。また中期経営計画の利益面を1年前倒しで達成したことにともない、更なる成長に向けた新中期経営計画「Ascentech Vision2030」を策定した。

2027年1月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比0.4%増の175.00億円、営業利益は同29.6%減の20.00億円、経常利益は同27.4%減の21.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同30.6%減の14.30億円を見込んでいる。また、株主還元をさらに訴求するため、2027年1月期以降の配当性向目標を45%以上とする新たな配当方針を決定した。

なお、2026年5月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行うことを、3月17日の取締役会で決議している。《KM》