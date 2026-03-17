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東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
*15:54JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、医薬品、卸売業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほかその他製品、ガラス・土石製品、化学工業、電気機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 2,244.77 ／ 5.02
2. 鉱業 ／ 1,337.39 ／ 2.96
3. 石油・石炭製品 ／ 2,976.69 ／ 2.23
4. 医薬品 ／ 4,262.94 ／ 2.17
5. 卸売業 ／ 6,234.94 ／ 2.00
6. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,892.2 ／ 1.45
7. 証券業 ／ 810.86 ／ 1.44
8. 鉄鋼 ／ 769.46 ／ 1.19
9. 電力・ガス業 ／ 728.27 ／ 1.18
10. サービス業 ／ 2,816.99 ／ 1.16
11. 陸運業 ／ 2,321.1 ／ 1.05
12. 保険業 ／ 3,218.44 ／ 1.05
13. 建設業 ／ 2,944.53 ／ 0.85
14. その他金融業 ／ 1,337.56 ／ 0.82
15. 輸送用機器 ／ 5,037.9 ／ 0.82
16. 水産・農林業 ／ 800.23 ／ 0.82
17. 不動産業 ／ 2,936.21 ／ 0.80
18. 銀行業 ／ 558.16 ／ 0.77
19. 小売業 ／ 2,291.7 ／ 0.77
20. 食料品 ／ 2,629.6 ／ 0.64
21. 金属製品 ／ 1,668.53 ／ 0.58
22. パルプ・紙 ／ 671.21 ／ 0.53
23. 精密機器 ／ 13,691.91 ／ 0.17
24. 空運業 ／ 224.83 ／ 0.16
25. 繊維業 ／ 910.7 ／ 0.05
26. ゴム製品 ／ 5,235.06 ／ 0.00
27. 機械 ／ 5,019.6 ／ -0.01
28. 情報・通信業 ／ 6,783.74 ／ -0.25
29. 電気機器 ／ 6,505.96 ／ -0.28
30. 化学工業 ／ 2,883.67 ／ -0.44
31. ガラス・土石製品 ／ 2,053.99 ／ -0.53
32. その他製品 ／ 6,594.97 ／ -1.36
33. 非鉄金属 ／ 5,392.51 ／ -4.31《CS》
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