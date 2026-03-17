関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～FDK、ギフトHDなどがランクイン
*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～FDK、ギフトHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月17日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6955＞ FDK 1371200 30246.16 327.63% 0.1781%
＜4888＞ ステラファーマ 12018600 420502.88 277.54% 0.1932%
＜7901＞ マツモト 249400 37080.68 264.04% 0.2624%
＜2673＞ 夢隊 2637400 47363.76 261.04% 0.0053%
＜5852＞ アーレスティ 746800 87857.08 237.81% 0.0754%
＜446A＞ ノースサンド 3071700 654294.7 231.61% -0.0581%
＜6699＞ ダイヤHD 805800 75731.5 228.45% 0.0662%
＜9279＞ ギフトHD 500000 293252.1 224.64% 0.1804%
＜6993＞ 大黒屋 28583500 689227.6 205.71% 0.1463%
＜3777＞ 環境フレン 15116200 175259.18 193.95% -0.0161%
＜7922＞ 三光産 422500 77770.52 184.81% 0.0286%
＜7908＞ KIMOTO 481700 29393.02 174.16% 0.0036%
＜1658＞ iSコア新興 92924 67218.149 171.83% 0.0105%
＜3913＞ GreenBee 188000 44337.54 165.27% -0.0044%
＜456A＞ ヒューマンメイト 582500 475332.4 164.69% 0.1469%
＜6572＞ オープンG 532200 27746.46 163.18% 0.0131%
＜3010＞ ポラリスHD 752400 34611.2 147.32% 0.0284%
＜3803＞ イメージINF 840100 137332.28 143.96% 0.1543%
＜1967＞ ヤマト 143900 87319.12 141.7% 0.0082%
＜5888＞ ダイワサイクル 45200 47969.1 133.95% -0.0635%
<4448> kubell 426100 37975.9 129.53% 0.0354%
<6619> WSCOPE 5759900 363756.64 126.87% 0.1043%
<1783> fantasis 3042600 59274.34 126.58% 0.0793%
<4574> 大幸薬品 307900 29296.1 124.11% 0.0034%
<7063> Birdman 2343700 94815.12 120.62% 0.0075%
<9413> テレ東HD 140400 208446.7 116.03% 0.04%
<4170> KaizenPF 482600 26155.2 115.71% 0.0061%
<4011> ヘッドウォータ 45700 39348.36 110% -0.038%
<452A> iSSPカバコ 302250 74498.077 106.97% -0.0074%
<3565> アセンテック 290100 143004.04 104.68% -0.0141%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク