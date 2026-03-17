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出来高変化率ランキング（14時台）～FDK、ギフトHDなどがランクイン

2026年3月17日 14:41

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記事提供元：フィスコ

*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～FDK、ギフトHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月17日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6955＞ FDK　　　　　　 1371200 　30246.16　 327.63% 0.1781%
＜4888＞ ステラファーマ　　　12018600 　420502.88　 277.54% 0.1932%
＜7901＞ マツモト　　　　　　249400 　37080.68　 264.04% 0.2624%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　2637400 　47363.76　 261.04% 0.0053%
＜5852＞ アーレスティ　　　　746800 　87857.08　 237.81% 0.0754%
＜446A＞ ノースサンド　　　　3071700 　654294.7　 231.61% -0.0581%
＜6699＞ ダイヤHD　　　　　805800 　75731.5　 228.45% 0.0662%
＜9279＞ ギフトHD　　　　　500000 　293252.1　 224.64% 0.1804%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　　28583500 　689227.6　 205.71% 0.1463%
＜3777＞ 環境フレン　　　　　15116200 　175259.18　 193.95% -0.0161%
＜7922＞ 三光産　　　　　　　422500 　77770.52　 184.81% 0.0286%
＜7908＞ KIMOTO　　　　481700 　29393.02　 174.16% 0.0036%
＜1658＞ iSコア新興　　　　92924 　67218.149　 171.83% 0.0105%
＜3913＞ GreenBee　　188000 　44337.54　 165.27% -0.0044%
＜456A＞ ヒューマンメイト　　582500 　475332.4　 164.69% 0.1469%
＜6572＞ オープンG　　　　　532200 　27746.46　 163.18% 0.0131%
＜3010＞ ポラリスHD　　　　752400 　34611.2　 147.32% 0.0284%
＜3803＞ イメージINF　　　840100 　137332.28　 143.96% 0.1543%
＜1967＞ ヤマト　　　　　　　143900 　87319.12　 141.7% 0.0082%
＜5888＞ ダイワサイクル　　　45200 　47969.1　 133.95% -0.0635%
<4448> kubell　　　　426100 　37975.9　 129.53% 0.0354%
<6619> WSCOPE　　　　5759900 　363756.64　 126.87% 0.1043%
<1783> fantasis　　3042600 　59274.34　 126.58% 0.0793%
<4574> 大幸薬品　　　　　　307900 　29296.1　 124.11% 0.0034%
<7063> Birdman　　　2343700 　94815.12　 120.62% 0.0075%
<9413> テレ東HD　　　　　140400 　208446.7　 116.03% 0.04%
<4170> KaizenPF　　482600 　26155.2　 115.71% 0.0061%
<4011> ヘッドウォータ　　　45700 　39348.36　 110% -0.038%
<452A> iSSPカバコ　　　302250 　74498.077　 106.97% -0.0074%
<3565> アセンテック　　　　290100 　143004.04　 104.68% -0.0141%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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