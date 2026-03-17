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出来高変化率ランキング（10時台）～FDK、ノースサンドなどがランクイン

2026年3月17日 10:40

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記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～FDK、ノースサンドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月17日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6955＞ FDK　　　　　　 1001900 　30246.16　 305.33% 0.1781%
＜446A＞ ノースサンド　　　　2089400 　654294.7　 188.72% -0.0228%
＜6572＞ オープンG　　　　　499400 　27746.46　 155.27% 0.0175%
＜7908＞ KIMOTO　　　　365500 　29393.02　 140.07% 0.0218%
＜9279＞ ギフトHD　　　　　252000 　293252.1　 139.5% 0.1688%
＜3803＞ イメージINF　　　765800 　137332.28　 131.95% 0.1481%
＜3010＞ ポラリスHD　　　　660600 　34611.2　 131.52% 0.0397%
＜7922＞ 三光産　　　　　　　266700 　77770.52　 126.9% 0.0194%
＜3913＞ GreenBee　　135500 　44337.54　 125.58% 0.0097%
＜6699＞ ダイヤHD　　　　　342100 　75731.5　 124.03% 0.0743%
＜4448＞ kubell　　　　378000 　37975.9　 114.7% 0.0283%
＜4574＞ 大幸薬品　　　　　　280500 　29296.1　 112.69% 0.0103%
＜456A＞ ヒューマンメイト　　379400 　475332.4　 109.71% 0.1238%
＜1967＞ ヤマト　　　　　　　97500 　87319.12　 94.05% 0.0099%
＜278A＞ テラドローン　　　　294100 　357452.98　 87.95% 0.1909%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　　10843400 　689227.6　 83.27% 0.065%
＜7901＞ マツモト　　　　　　58700 　37080.68　 83.16% 0.0848%
＜1783＞ fantasis　　2003200 　59274.34　 76.87% 0.0634%
＜5888＞ ダイワサイクル　　　26100 　47969.1　 68.34% -0.0711%
＜6619＞ WSCOPE　　　　3506200 　363756.64　 67.25% 0.1318%
<5870> ナルネット　　　　　56400 　29992.52　 65.67% -0.0373%
<3719> AIストーム　　　　632000 　88331.74　 63.52% 0.0126%
<3070> ジェリービー　　　　16732700 　775840.2　 61.93% 0.0952%
<1810> 松井建　　　　　　　130200 　122710.48　 61.93% -0.0212%
<4011> ヘッドウォータ　　　28700 　39348.36　 56.83% -0.036%
<6674> GSユアサ　　　　　1629500 　4935554.56　 49.27% 0.047%
<6330> 洋エンジ　　　　　　4353800 　8098270.74　 48.33% -0.0262%
<264A> Schoo　　　　　817900 　236066.82　 47.6% -0.1124%
<4974> タカラバイオ　　　　870200 　624740.7　 47.3% 0.0008%
<4620> 藤倉化　　　　　　　289900 　208410.62　 42.5% -0.0305%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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