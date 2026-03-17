関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～FDK、ノースサンドなどがランクイン
*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～FDK、ノースサンドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月17日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6955＞ FDK 1001900 30246.16 305.33% 0.1781%
＜446A＞ ノースサンド 2089400 654294.7 188.72% -0.0228%
＜6572＞ オープンG 499400 27746.46 155.27% 0.0175%
＜7908＞ KIMOTO 365500 29393.02 140.07% 0.0218%
＜9279＞ ギフトHD 252000 293252.1 139.5% 0.1688%
＜3803＞ イメージINF 765800 137332.28 131.95% 0.1481%
＜3010＞ ポラリスHD 660600 34611.2 131.52% 0.0397%
＜7922＞ 三光産 266700 77770.52 126.9% 0.0194%
＜3913＞ GreenBee 135500 44337.54 125.58% 0.0097%
＜6699＞ ダイヤHD 342100 75731.5 124.03% 0.0743%
＜4448＞ kubell 378000 37975.9 114.7% 0.0283%
＜4574＞ 大幸薬品 280500 29296.1 112.69% 0.0103%
＜456A＞ ヒューマンメイト 379400 475332.4 109.71% 0.1238%
＜1967＞ ヤマト 97500 87319.12 94.05% 0.0099%
＜278A＞ テラドローン 294100 357452.98 87.95% 0.1909%
＜6993＞ 大黒屋 10843400 689227.6 83.27% 0.065%
＜7901＞ マツモト 58700 37080.68 83.16% 0.0848%
＜1783＞ fantasis 2003200 59274.34 76.87% 0.0634%
＜5888＞ ダイワサイクル 26100 47969.1 68.34% -0.0711%
＜6619＞ WSCOPE 3506200 363756.64 67.25% 0.1318%
<5870> ナルネット 56400 29992.52 65.67% -0.0373%
<3719> AIストーム 632000 88331.74 63.52% 0.0126%
<3070> ジェリービー 16732700 775840.2 61.93% 0.0952%
<1810> 松井建 130200 122710.48 61.93% -0.0212%
<4011> ヘッドウォータ 28700 39348.36 56.83% -0.036%
<6674> GSユアサ 1629500 4935554.56 49.27% 0.047%
<6330> 洋エンジ 4353800 8098270.74 48.33% -0.0262%
<264A> Schoo 817900 236066.82 47.6% -0.1124%
<4974> タカラバイオ 870200 624740.7 47.3% 0.0008%
<4620> 藤倉化 289900 208410.62 42.5% -0.0305%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク