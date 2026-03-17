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出来高変化率ランキング（9時台）～マツモト、テラドローンなどがランクイン

2026年3月17日 10:01

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記事提供元：フィスコ

*10:01JST 出来高変化率ランキング（9時台）～マツモト、テラドローンなどがランクイン
マツモト＜7901＞がランクイン（9時45分時点）。大幅高。日本円ステーブルコイン
「JPYC」を手掛けるJPYCと、マツモトが推進する「DAT構想」においてステーブルコ
インを活用した社会実験および事業化の可能性について協議を進めることを目的と
した基本合意書（MOU）を締結したと発表しており、買い手掛かり材料となっている
ようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月17日　9:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6955＞ FDK　　　　　　 676400 　30246.16　 270.82% 0.1046%
＜446A＞ ノースサンド　　　　1700800 　654294.7　 164.57% -0.015%
＜6572＞ オープンG　　　　　488400 　27746.46　 152.51% 0.0087%
＜7908＞ KIMOTO　　　　358400 　29393.02　 137.63% 0.0145%
＜3010＞ ポラリスHD　　　　658300 　34611.2　 131.09% 0.0454%
＜3803＞ イメージINF　　　651600 　137332.28　 111.23% 0.1543%
＜9279＞ ギフトHD　　　　　197000 　293252.1　 108.63% 0.1533%
＜7922＞ 三光産　　　　　　　227800 　77770.52　 106.63% 0.0172%
＜3913＞ GreenBee　　108800 　44337.54　 99.71% 0.0239%
＜6699＞ ダイヤHD　　　　　273000 　75731.5　 96.54% 0.0678%
＜1967＞ ヤマト　　　　　　　96900 　87319.12　 93.31% 0.0116%
＜456A＞ ヒューマンメイト　　325000 　475332.4　 90.85% 0.1061%
＜278A＞ テラドローン　　　　294100 　357452.98　 87.95% 0.1909%
＜1783＞ fantasis　　1774300 　59274.34　 63.42% 0.0634%
＜7901＞ マツモト　　　　　　45300 　37080.68　 54.39% 0.0402%
＜3719＞ AIストーム　　　　577700 　88331.74　 54.06% 0.021%
＜5888＞ ダイワサイクル　　　22500 　47969.1　 52.41% -0.0864%
＜3070＞ ジェリービー　　　　14686400 　775840.2　 48.57% 0.1309%
＜6619＞ WSCOPE　　　　2941000 　363756.64　 47.99% 0.1208%
＜4974＞ タカラバイオ　　　　865400 　624740.7　 46.73% 0.0008%
<4620> 藤倉化　　　　　　　283000 　208410.62　 40.11% -0.0245%
<1810> 松井建　　　　　　　105200 　122710.48　 39.84% -0.0188%
<1658> iSコア新興　　　　30277 　67218.149　 39.35% 0.0052%
<4414> フレクト　　　　　　72800 　49876.58　 34.31% -0.0659%
<9450> ファイバーGT　　　71600 　35070.46　 33.9% 0.0101%
<6330> 洋エンジ　　　　　　3581800 　8098270.74　 29.9% 0.0278%
<264A> Schoo　　　　　676100 　236066.82　 29.14% -0.1174%
<6674> GSユアサ　　　　　1296500 　4935554.56　 26.81% 0.0436%
<6855> 電子材料　　　　　　913000 　4880065.2　 25.35% -0.0505%
<5204> 石塚硝　　　　　　　49200 　119188.4　 23.78% 0.0043%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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