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出来高変化率ランキング（9時台）～マツモト、テラドローンなどがランクイン
*10:01JST 出来高変化率ランキング（9時台）～マツモト、テラドローンなどがランクイン
マツモト＜7901＞がランクイン（9時45分時点）。大幅高。日本円ステーブルコイン
「JPYC」を手掛けるJPYCと、マツモトが推進する「DAT構想」においてステーブルコ
インを活用した社会実験および事業化の可能性について協議を進めることを目的と
した基本合意書（MOU）を締結したと発表しており、買い手掛かり材料となっている
ようだ。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月17日 9:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6955＞ FDK 676400 30246.16 270.82% 0.1046%
＜446A＞ ノースサンド 1700800 654294.7 164.57% -0.015%
＜6572＞ オープンG 488400 27746.46 152.51% 0.0087%
＜7908＞ KIMOTO 358400 29393.02 137.63% 0.0145%
＜3010＞ ポラリスHD 658300 34611.2 131.09% 0.0454%
＜3803＞ イメージINF 651600 137332.28 111.23% 0.1543%
＜9279＞ ギフトHD 197000 293252.1 108.63% 0.1533%
＜7922＞ 三光産 227800 77770.52 106.63% 0.0172%
＜3913＞ GreenBee 108800 44337.54 99.71% 0.0239%
＜6699＞ ダイヤHD 273000 75731.5 96.54% 0.0678%
＜1967＞ ヤマト 96900 87319.12 93.31% 0.0116%
＜456A＞ ヒューマンメイト 325000 475332.4 90.85% 0.1061%
＜278A＞ テラドローン 294100 357452.98 87.95% 0.1909%
＜1783＞ fantasis 1774300 59274.34 63.42% 0.0634%
＜7901＞ マツモト 45300 37080.68 54.39% 0.0402%
＜3719＞ AIストーム 577700 88331.74 54.06% 0.021%
＜5888＞ ダイワサイクル 22500 47969.1 52.41% -0.0864%
＜3070＞ ジェリービー 14686400 775840.2 48.57% 0.1309%
＜6619＞ WSCOPE 2941000 363756.64 47.99% 0.1208%
＜4974＞ タカラバイオ 865400 624740.7 46.73% 0.0008%
<4620> 藤倉化 283000 208410.62 40.11% -0.0245%
<1810> 松井建 105200 122710.48 39.84% -0.0188%
<1658> iSコア新興 30277 67218.149 39.35% 0.0052%
<4414> フレクト 72800 49876.58 34.31% -0.0659%
<9450> ファイバーGT 71600 35070.46 33.9% 0.0101%
<6330> 洋エンジ 3581800 8098270.74 29.9% 0.0278%
<264A> Schoo 676100 236066.82 29.14% -0.1174%
<6674> GSユアサ 1296500 4935554.56 26.81% 0.0436%
<6855> 電子材料 913000 4880065.2 25.35% -0.0505%
<5204> 石塚硝 49200 119188.4 23.78% 0.0043%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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