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個別銘柄戦略: ギフトHDやTOブックスに注目
記事提供元：フィスコ
*09:04JST 個別銘柄戦略: ギフトHDやTOブックスに注目
昨日16日の米株式市場でNYダウは387.94ドル高の46,946.41ドル、ナスダック総合指数は268.82pt高の22,374.18pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比745円高の54,275円。為替は1ドル＝159.00-10円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が85％増で26年10月期利益予想を上方修正したギフトHD＜9279＞、配当を前期30円（うち特別配当15円）・今期38円（同15円）予想と発表した丸三証＜8613＞、26年3月期配当予想を上方修正したホーチキ＜6745＞、需給調整市場での運用を前提とした「FIP転換×蓄電池併設モデル」の協業を開始すると発表したテスHD＜5074＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が前年同期比4.4倍となった多摩川HD＜6838＞、第1四半期営業利益が26.2％増となった山岡家＜3399＞、26年4月期業績予想を上方修正したTOブックス＜500A＞、26年3月期普通配当予想を上方修正し創立20周年記念配当実施を発表したイントラスト＜7191＞、高性能サーバーレンタル事業でグローバルデジタル企業と契約したと発表したベクターHD＜2656＞、DAT構想におけるステーブルコインの実証実験に向けJPYCと基本合意したと発表したマツモト＜7901＞などが物色されそうだ。一方、26年7月期配当予想を下方修正したリンクユーG＜4446＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が51.9％減となったトルク＜8077＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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