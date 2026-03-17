*08:53JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比745円高の54275円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.11円換算）で、ソフトバンクG ＜9983＞、丸紅＜8001＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比745円高の54275円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は387.94ドル高の46949.41ドル、ナスダックは268.82ポイント高の22374.18で取引を終了した。アラブ首長国連合（UAE）の主要港の再開に加え、トランプ政権がホルムズ海峡の燃料輸送を支援するため各国に協力要請したことなどを受け段階的な流通再開期待に原油価格の下落で安心感が広がり、寄り付き後、上昇。金利の低下も手伝ったほか、半導体のエヌビディア（NVDA）のイベントへの期待が相場を支援した。終日堅調に推移し、終盤にかけイランとトランプ政権の直接的接触が報じられ、上げ幅を拡大し、終了。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円85銭へ下落後、159円37銭まで反発も伸び悩み、159円11銭で引けた。原油価格が下落しインフレ懸念の緩和で長期金利が低下するに連れドル買いが後退。ユーロ・ドルは1.1447ドルから1.1525ドルまで上昇し、1.1505ドルで引けた。

NY原油先物4月限は反落（NYMEX原油4月限終値：93.50 ↓5.21）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比－5.21ドル（－5.28％）の93.50ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 17.15 2729 156 6.0

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4904 199 4.2

3

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 2398 85.5 3.7

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.42 1816 50 2.8

3

5802 (SMTOY) 住友電気工業 65.46 10415 265 2.6

1

「ADR下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6857 (ATEYY) シスメックス 8.30 1321 -78.5 -5.6

1

5020 (JXHLY) ENEOS 15.82 1259 -69.5 -5.2

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.76 6804 -89 -1.2

9

1605 (IPXHY) 国際石油開発 27.14 4318 -52 -1.1

9



■そのたADR（16日）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 0.00 2398 85.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.31 0.07 5020 10

6

8035 (TOELY) 住友商事 35.86 1.13 5706 7

2

6758 (SONY.N) TDK 13.27 -0.07 2111 40.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.64 0.24 2648 1

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.86 0.02 910 3.

3

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.75 0.76 4893 9

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.44 0.39 3640 3

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.36 4904 19

9

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.77 0.54 6609 10

4

8001 (ITOCY) 丸紅 360.59 325.05 5737 10

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.80 0.17 6205 11

0

8031 (MITSY) 東京エレク 125.26 6.99 39860 71

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6364 -7

1

4568 (DSNKY) 第一三共 17.74 0.10 2823 49.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.01 0.00 2549 26.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.98 0.21 1033 -99

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 34.80 0.70 1846 18.

5

7267 (HMC.N) スズキ 48.33 -0.64 1922 2

2

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 0.51 5830 2

4

6902 (DNZOY) ファナック 19.00 0.17 6046 8

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.85 -0.31 9181 6

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.46 0.10 2778 17.

5

8411 (MFG.N) オリックス 30.39 0.45 4835 7

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.00 0.15 19093 19

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.22 0.45 5798 6

1

7741 (HOCPY) キヤノン 27.58 0.19 4388 3

2

6503 (MIELY) 三菱電機 68.52 0.58 5451 9

8

6981 (MRAAY) 日東電工 20.55 0.27 3270 4

4

7751 (CAJPY) 任天堂 16.16 0.17 10285 18

5

6273 (SMCAY) SMC 21.00 0.36 66826 106

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.54 0.04 361 8.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 44.50 1.40 70804 88

4

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.96 0.25 2062 1

7

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.89 0.06 5233 5

8

6702 (FJTSY) 富士通 22.42 0.24 3567 2

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.40 17.80 20589 2

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.40 0.04 3309

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.42 0.17 1816 5

0

8002 (MARUY) 三井物産 763.43 40.44 6073 9

9

6723 (RNECY) ルネサス 7.88 0.32 2508 33.

5

6954 (FANUY) 京セラ 15.65 -0.11 2490 30.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.10 0.50 1440 21.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.85 0.38 4749 6

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.76 -1.29 6804 -8

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.49 0.15 3020 1

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.52 0.37 2240 -2

1

6857 (ATEYY) シスメックス 8.30 -0.37 1321 -78.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.22 0.32 2103 28.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.20 0.35 1464 25.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.11円換

算）《AN》