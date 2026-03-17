*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ノースサンド、三光産業、岡本硝子など

銘柄名<コード>16日終値⇒前日比

日鉄鉱業＜1515＞ 2846 -137

銅価格の下落などは逆風に。

住友金属鉱山＜5713＞ 9711 -218

金など非鉄市況の下落を売り材料視。

神戸物産＜3038＞ 3598 -165

第1四半期営業益は上振れも大幅経常減益などマイナス視。

くら寿司＜2695＞ 3405 -180

第1四半期好決算も海外低迷などを警戒視。

スカパーJSATホールディングス＜9412＞ 2955 -140

先週末の大幅高受けて利食い売りが優勢。

TDK＜6762＞ 2070.5 -83.5

個別材料ないがハイテク株安の地合いに押され。

DOWAホールディングス＜5714＞ 9629 -229

非鉄金属価格下落で非鉄セクターは軟調。

JMDC＜4483＞ 3285 -160

25日線割れ後は処分売りの動き強まる流れで。

住友電気工業＜5802＞ 10150 -240

電線株安の流れに押される形にも。

荏原製作所＜6361＞ 4688 -147

半導体関連株のさえない動きが重し。

いすゞ自動車＜7202＞ 2385.5 -109

中東への輸出減少を警戒する動きに。

京セラ＜6971＞ 2459.5 -73.5

米ハイテク株安で電子部品の一角にも売り。

山王＜3441＞ 1627 +300

業績予想の大幅上方修正や自社株買いを評価。

三光産業＜7922＞ 872 +150

スティール・パートナーズの対抗提案が伝わり。

明海グループ＜9115＞ 923 +118

タンカー市況の上昇期待などが続く。

岡本硝子＜7746＞ 1159 +149

レアアース関連の一角として物色が向かう。

アシードHD＜9959＞ 1115 +66

特に材料なし、一部の仕掛け的な動きとみられる。

宮入バルブ製作所＜6495＞ 246 +35

LNG関連として関心向かうか。

フジマック＜5965＞ 1234 +135

業績・配当予想を上方修正している。

シルバーライフ＜9262＞ 893 +116

上半期は大幅経常増益で上振れ着地に。

インスペック<6656> 582 -60

第3四半期累計経常赤字は前期比拡大。

日本ギア工業<6356> 1806 -147

先週末の急反発で戻り売りが優勢。

ノースサンド<446A> 1531 +300

営業利益が前期2.0倍・今期55.6％増予想。

配当方針の変更と27年1月期初配実施も発表。

パワーエックス<485A> 5670 +520

蓄電池併設型太陽光向け電力運用サービスの全国提供と

法人向け電力供給サービス「バッテリーオプション」の提供開始を発表。

リベラウェア<218A> 1553 -17

日本ヒュームなど3社と資本業務提携。

さくらKCS<4761> 1398 +119

26年3月期配当予想を上方修正。

フロンティアI<7050> 1556 -52

第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.4倍。

ナレルグループ<9163> 2356 +34

第1四半期営業利益19.6％減。

売れるG<9235> 546 -36

上期営業損益が0.86億円の赤字。

バリューゴルフ<3931> 1672 +59

26年1月期営業利益41.0％減。従来予想の99.9％増を下回る。

モルフォ<3653> 681 -119

第1四半期営業損益が3.91億円の赤字。

ファンディーノ<462A> 877 -67

第1四半期営業損益が1.81億円の赤字。《CS》