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前日に動いた銘柄 part2ノースサンド、三光産業、岡本硝子など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ノースサンド、三光産業、岡本硝子など
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
日鉄鉱業＜1515＞ 2846 -137
銅価格の下落などは逆風に。
住友金属鉱山＜5713＞ 9711 -218
金など非鉄市況の下落を売り材料視。
神戸物産＜3038＞ 3598 -165
第1四半期営業益は上振れも大幅経常減益などマイナス視。
くら寿司＜2695＞ 3405 -180
第1四半期好決算も海外低迷などを警戒視。
スカパーJSATホールディングス＜9412＞ 2955 -140
先週末の大幅高受けて利食い売りが優勢。
TDK＜6762＞ 2070.5 -83.5
個別材料ないがハイテク株安の地合いに押され。
DOWAホールディングス＜5714＞ 9629 -229
非鉄金属価格下落で非鉄セクターは軟調。
JMDC＜4483＞ 3285 -160
25日線割れ後は処分売りの動き強まる流れで。
住友電気工業＜5802＞ 10150 -240
電線株安の流れに押される形にも。
荏原製作所＜6361＞ 4688 -147
半導体関連株のさえない動きが重し。
いすゞ自動車＜7202＞ 2385.5 -109
中東への輸出減少を警戒する動きに。
京セラ＜6971＞ 2459.5 -73.5
米ハイテク株安で電子部品の一角にも売り。
山王＜3441＞ 1627 +300
業績予想の大幅上方修正や自社株買いを評価。
三光産業＜7922＞ 872 +150
スティール・パートナーズの対抗提案が伝わり。
明海グループ＜9115＞ 923 +118
タンカー市況の上昇期待などが続く。
岡本硝子＜7746＞ 1159 +149
レアアース関連の一角として物色が向かう。
アシードHD＜9959＞ 1115 +66
特に材料なし、一部の仕掛け的な動きとみられる。
宮入バルブ製作所＜6495＞ 246 +35
LNG関連として関心向かうか。
フジマック＜5965＞ 1234 +135
業績・配当予想を上方修正している。
シルバーライフ＜9262＞ 893 +116
上半期は大幅経常増益で上振れ着地に。
インスペック<6656> 582 -60
第3四半期累計経常赤字は前期比拡大。
日本ギア工業<6356> 1806 -147
先週末の急反発で戻り売りが優勢。
ノースサンド<446A> 1531 +300
営業利益が前期2.0倍・今期55.6％増予想。
配当方針の変更と27年1月期初配実施も発表。
パワーエックス<485A> 5670 +520
蓄電池併設型太陽光向け電力運用サービスの全国提供と
法人向け電力供給サービス「バッテリーオプション」の提供開始を発表。
リベラウェア<218A> 1553 -17
日本ヒュームなど3社と資本業務提携。
さくらKCS<4761> 1398 +119
26年3月期配当予想を上方修正。
フロンティアI<7050> 1556 -52
第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.4倍。
ナレルグループ<9163> 2356 +34
第1四半期営業利益19.6％減。
売れるG<9235> 546 -36
上期営業損益が0.86億円の赤字。
バリューゴルフ<3931> 1672 +59
26年1月期営業利益41.0％減。従来予想の99.9％増を下回る。
モルフォ<3653> 681 -119
第1四半期営業損益が3.91億円の赤字。
ファンディーノ<462A> 877 -67
第1四半期営業損益が1.81億円の赤字。《CS》
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