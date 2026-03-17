*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1東洋エンジニアリング、Japan Eyewear Holdings、サムコなど

銘柄名<コード>16日終値⇒前日比

オロ＜3983＞ 1913 +99

発行済株式数の4.17％上限の自社株買い発表。

カーバイド＜4064＞ 2858 +75

株主還元方針の変更と株主優待制度の導入を発表。

林兼産＜2286＞ 969 +82

26年3月期利益と配当予想を上方修正。

テリロジーHD＜5133＞ 365 +24

26年3月期業績予想を上方修正。

オハラ＜5218＞ 1177 +66

26年10月期業績予想を上方修正。

東和銀＜8558＞ 1033 -3

26年3月期業績予想を下方修正。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 3235 +504

日米首脳会談でレアアース開発での協力協議とも伝わる。

ジャパンディスプレイ＜6740＞ 121 +30

引き続き対米投融資での事業展開に期待。

Japan Eyewear Holdings＜5889＞ 2105 +225

連続2ケタ増益見通しなどを好感。

サムコ＜6387＞ 7880 +1000

足元での受注拡大を評価の動き続く。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 2708 +289

16日はレアアース関連に物色が向かい。

ファーマフーズ＜2929＞ 672 +53

通期営業益上方修正を引き続き材料視。

日本酸素HD＜4091＞ 6233 +461

新中計の発表なども接近。

三井海洋開発＜6269＞ 14390 +800

レアアース関連の一角として買われる。

LIFULL＜2120＞ 211 +9

地域創生ファンドが「HUBEX浅草」開発事業に参画とも。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 982 +15

目先の底値到達感も広がるか。

新日本電工＜5563＞ 438 +26

水素エネルギー関連として物色が向かう。

ツルハHD＜3391＞ 2327 +65.5

2月の月次動向などをプラス視か。

クミアイ化学工業＜4996＞ 808 +22

引き続き第1四半期好決算を評価。

レノバ＜9519＞ 820 +38

原油高に伴って再生エネ関連見直しの動き続く。

トリケミカル研究所<4369> 2607 -453

今期経常益は2ケタ減益の見通しに。

フィットイージー<212A> 2303 -271

第1四半期大幅増益もコンセンサス未達。

エターナルホスピタリティグループ<3193> 3180 -255

業績上方修正も想定線として出尽くし感。

KLab<3656> 391 -13

上値到達感の広がりから短期資金の処分売り優勢。

日本板硝子<5202> 464 -29

原油高によるコスト上昇なども懸念。

大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2455 -146

ボーイング株反発も非鉄株安などで。

古河電気工業<5801> 29405 -1285

米ハイテク株軟化から高値圏での利食い売り優勢。

フジクラ<5803> 25630 -890

AI関連株は全般的に上値重い展開に。

東京電力HD<9501> 610 -30.5

漏電警報受けて柏崎刈羽原発の発送電停止と伝わる。

AREHD<5857> 3680 -165

金相場の下落をマイナス視。《CS》