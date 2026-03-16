*17:42JST アルトナー---26年1月期売上高120.46億円、売上高の伸長により各利益は増加

アルトナー＜2163＞は13日、2026年1月期連結決算を発表した。売上高が120.46億円、営業利益が18.21億円、経常利益が18.23億円、親会社株主に帰属する当期純利益が12.58億円となった。2026年1月期より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率は記載していない。

当年度において、同社グループは研究開発・設計開発領域への技術者の配属比率が高いため、前期に引き続き、自動車関連メーカー並びに半導体製造装置メーカーからの技術者要請が旺盛だった。

技術者派遣事業について、技術者数が増加したことに加え、技術者ニーズの上昇基調を受けて稼働率が高水準で推移し、2025年入社の新卒技術者の配属が当初の予定より前倒しで進捗したことにより、稼働人員が増加した。また、企業の賃上げ傾向、技術者不足により新卒技術者の初配属単価が上昇したことに加え、成長分野・高付加価値分野への戦略的配属により、技術者単価が上昇した。

請負・受託事業について、積極的な営業展開により、受注プロジェクトへの配属者数が増加したことに加え、顧客ニーズに応じて、技術者派遣から請負・受託へプロジェクト変更したことにより、売上高における構成比が上昇した。

利益面においては、採用関連投資、IT・DX投資、研修設備投資等が発生したものの、売上高の伸長によりこれらの費用が吸収され、各利益が増加した。

2027年1月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比16.4%増の140.21億円、営業利益が同10.7%増の20.17億円、経常利益が同9.8%増の20.01億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同0.9%減の12.48億円を見込んでいる。《KM》